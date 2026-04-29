В Химках прокуратура помогла восстановить жилищные права пенсионеров

Химкинская городская прокуратура провела проверку по факту обращения пенсионеров о нарушении их жилищных и имущественных прав и помогла их восстановить. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в апреле 1993 года городская администрация предоставила заявителям квартиру, которая впоследствии была передана в их собственность в порядке приватизации. Однако в 2024 году в Едином государственном реестре недвижимости была осуществлена регистрация права собственности на объект недвижимости в федеральную собственность одного из ведомств. Основанием для этого послужил договор передачи жилого помещения, заключенный без участия заявителей.

Мужчина и женщина при этом не совершали действий по отчуждению своей собственности и не давали согласия на распоряжение имуществом, поэтому прокуратура подала исковое заявление о признании отсутствующим права федеральной собственности на жилое помещение. Суд удовлетворил требования.

