В Пушкинском на треть завершили капремонт «Софринского образовательного комплекса»

На улице Полевая, 5 в поселке Софрино Пушкинского округа продолжается капитальный ремонт третьего корпуса «Софринского образовательного комплекса», строительная готовность объекта достигла 35%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 70 человек и одна единица техники. Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет более 4,4 тыс. кв. м, его возвели в 1970 году. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей и не только. Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.