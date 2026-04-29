В Подмосковье подвели региональные итоги «Студвесны»

В Подмосковье подвели итоги регионального отбора Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В проекте «Студвесна Подмосковья 2026», организованном Министерством информации и молодежной политики Московской области и областной организацией «Российский Союз Молодежи», приняли участие студенты вузов и ссузов региона.

«Порядка 1,5 тыс. участников, более 200 номеров — за этими цифрами недели репетиций, волнение и искреннее желание быть услышанным. Важно, что фестиваль дает такую возможность каждому — и тем, кто впервые пробует себя, и тем, кто уже серьезно занимается творчеством. Впереди финалы в Красноярске и Хабаровске. Желаю всем удачи!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Среди участников - вокалисты, которые исполнили народные, патриотические и джазовые композиции, а также рок-хиты, представители театрального направления, представлявшие поэзию Есенина, Рождественского и прозу Достоевского и Булгакова. Кроме того, студенты выступили с хореографией и представили оригинальный жанр и моду. Председатель Московской областной организации «Российский Союз Молодежи» Артем Репяхов подчеркнул. что впереди их ждут всероссийские финалы.

Студентка мытищинского Государственного университета просвещения Анастасия Антонова поделилась, что сложнее всего в сольном выступлении было донести до зрителя свою мысль.

По итогам областного этапа будет сформирована сборная региона, студенты вузов представят Подмосковье на всероссийском финале в Красноярске, представители колледжей — в Хабаровске. Отметим, что мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

