В Московской области состоялся фестиваль амбассадоров

В Подмосковье состоялся III ежегодный фестиваль амбассадоров «Весна. Профессионалитет. Подзарядка», его провели в образовательно-производственном центре «Машиностроение» Орехово-Зуевского техникума. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках мероприятия участники прошли деловую игру «Я в Профессионалитете!». Среди них оказались амбассадоры из Шатурского энергетического техникума, Воскресенского колледжа, Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко, Ликино-Дулевского политехнического колледжа (филиал ГГТУ), Егорьевского техникума и Орехово-Зуевского техникума. Они составляли эскизов объявлений, поделились знаниями о развитии ФП «Профессионалитет» и не только.

В рамках фестиваля для них также состоялся Бал амбассадоров. Партнеры-работодатели вручили участникам Благодарственные письма и подарки за реализацию мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.