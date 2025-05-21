Без вреда для фигуры: диетолог назвала продукты, которые можно перед сном

Ночные перекусы, когда голод атакует прямо перед сном, не запрещены даже на диете. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила диетолог Анастасия Тараско. Врач перечислила продукты, которые не навредят фигуре, если съесть их на ночь.

По словам эксперта, рекомендуется принимать пищу в последний раз за 2-3 часа до сна. В первую очередь это связано с тем, что перекус перед сном нагружает пищеварительную систему в ночное время.

«Пищеварительная система, как и весь организм, не должна перегружаться. Идет процесс утилизации питательных веществ, усвоения, а не активного расщепления. В том числе это влияет на сон, на нормальную выработку гормонов, что косвенно способствует и снижению веса в том числе», — пояснила диетолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если есть все-таки хочется и голод мешает заснуть, то для ночного перекуса идеальные любые овощи, фрукты и зелень, продолжила она.

«Фрукты в небольшом количестве. Можно овощной салат, заправленный, например, оливковым маслом. Также хорошо подойдет белковая пища, но с высоким количеством белка, а не жира. То есть — яйца, куриная грудка. Можно сделать протеиновый коктейль на основе молока, кефира или растительного молока», — добавила эксперт.

Отлично подойдет и горсть орехов, отметила специалист. Несмотря на то, что в них есть жиры, они более полезные.

«Можно выпить стакан кисломолочной продукции: ряженка, кефир, йогурт, например, с овсяными или пшеничными отрубями. Это полезно для микробиома и увеличивает потребление клетчатки», — заключила Тараско.

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