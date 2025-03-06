Без жены и в долгах: чего актер Сергей Бурунов добился к 48 годам

Актер Сергей Бурунов отмечает 48-летие 6 марта. Артист встречает 49-й год жизни с миллионным долгом перед налоговой, без жены, но с шансом на семейное счастье. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» вспоминает о взлетах и падениях Бурунова в его день рождения. Послужной список актера составляет несколько десятков фильмов, сериалов и ролей в театре. Зритель часто не видит его в кадре, но слышит, ведь с 2004 года он является официальным голосом Леонардно Ди Каприо в России.

Не мечтал о карьере актера

Сергей Бурунов родился 6 марта 1977 года подмосковной семье электрика и медсестры. Он не рос с мечтами о карьере актера, зато с раннего детства увлекался авиацией. В 16 лет Бурунов освоил азы пилотирования учебно-тренировочного самолета Як-52. В интервью Вадиму Вернику, опубликованному в журнале «ОК!», артист признался, что буквально грезил самолетами и планировал пойти в гражданскую авиацию. В итоге выбор все-таки пал на авиацию, но только на военную. В 1994 году Бурунов поступил в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков имени Мясникова, но спустя два курса отчислился, осознав, что не подходит для армейской жизни.

Юмористическое поприще актер, известный комедийными ролями, начал осваивать еще в училище. Он не стеснялся пародировать других курсантов и даже офицеров, активно участвовал в самодеятельности и был членом местной команды КВН. После отчисления Бурунов посвятил несколько лет учебе в эстрадно-цирковом училище имени М.Н. Румянцева, а потом поступил в Театральное училище имени Щепкина. Получив диплом в 2002 году, молодой актер попал в труппу Театра Сатиры.

Озвучкой и дубляжом Бурунов начал заниматься на заре актерской карьеры. Первой значимой работой для него стало дублирование героя Мэттью Макконахи в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней». После он также озвучил Макконахи в романтической комедии «Любовь и прочие неприятности». Голос Бурунова звучит в фильмах «Авиатор», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший» с Ди Каприо, «Турист» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» с Джонни Деппом, «Не шутите с Зоханом», «Притворись моей женой» с Адамом Сэндлером, мультфильмах «Рататуй», «Миньоны», «Монстры на каникулах» и не только.

Пробовать свои силы в кино Бурунов тоже начал в начале 2000-х годов, первой заметной работой стала роль капитана Трушина в мини-сериале «Эшелон». Известность актеру принесло шоу «Большая разница» на «Первом канале», где он искусно пародировал знаменитостей. Настоящая слава обрушилась на Бурунова после съемок в сериале «Полицейский с Рублевки» в роли подполковника Владимира Яковлева, первая серия вышла в 2016 году.

Фото: [ Кадр из сериала «Полицейский с Рублевки». Режиссер И. Куликов. 2016 год ]

Фильмографию Бурунова также составляют проекты «Ивановы-Ивановы», «Домашний арест», «Содержанки», «Последний богатырь», «Родные», «Пара из будущего», «Бременские музыканты». В 2023 году актер появился на экранах в роли отца Вовы Адидаса и Марата в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Долги и шанс на семейное счастье

Профессиональный успех пришел к Бурунову уже в достаточно зрелом возрасте. Личную жизнь актер не смогу обустроить и к 48 годам. Несмотря на то, что артисту приписывают большое количество романов, он никогда не был женат и не завел детей. Бурунов признавался, что однажды встретил женщину, с которой бы хотел построить семью, но отношениям пришел конец — она разлюбила.

Однако в 2024 году актер, кажется, получил шанс на счастливую семейную жизнь. На вручении премии Художественного театра в МХТ имени Чехова Бурунова заметили в компании очаровательной брюнетки. Спутницей звезды «Полицейского с Рублевки» оказалась 35-летняя предпринимательница из Перми Екатерина Леви — дочь бизнесмена и бывшего замминистра природных ресурсов России Семена Леви. Избранница Бурунова входит в список 100 самых богатых людей Перми по версии местного портала 59.RU. Пара не комментирует свои отношения, но близкий друг семьи Леви подтвердил пермскому изданию правдивость слухов о романе, который в августе 2024 года уже длился три месяца.

Счастливую жизнь омрачил долг перед налоговой в 10 млн 824 тысячи рублей. Федеральная налоговая службы (ФНС) предупредила актера о риске блокировки счетов и возможном запрете на выезд за границу, если долг не будет погашен, сообщил телеграм-канал SHOT накануне дня рождения актера. На Бурунова оформлено ИП, через которое он получает гонорары за съемки, а также в его собственности находится автомобиль BMW X5, на котором числятся девять неоплаченных штрафов за превышение скорости в марте.

Фото: [ соцсети ]

К 48 годам Бурунову удалось построить карьеру и, кажется, найти любовь. А вот вопрос с миллионным долгом остается подвешенным в воздухе.

Ранее стало известно, об обвинении рэпера Оксимирона* в растлении несовершеннолетних.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента