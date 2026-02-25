Билет на Бали за 49 тысяч: как слетать в рай вдвое дешевле с пересадкой в Чэнду

Российские туристы, планирующие летний отдых на Бали, могут сэкономить на перелёте почти 100 тысяч рублей. Авиакомпания Sichuan Airlines предлагает билеты из Москвы на индонезийский остров по цене от 49,3 тысячи рублей туда-обратно с включённым багажом 23 кг.

На момент проверки 25 февраля в системах онлайн-бронирования доступны несколько вариантов с такими ценами: вылет 24 мая с возвращением 1 июня, с 26 мая по 5 июня, а также двухнедельные туры — со 2 по 15 июня или с 13 по 28 июня. Перелёты выполняются с пересадкой в китайском аэропорту Чэнду. Время стыковки в пути туда составляет около 4 часов, а на обратном пути — примерно 11,5 часа, при этом путешественники могут воспользоваться безвизовым режимом и выйти в город во время длительной остановки.

Для сравнения, прямые рейсы «Аэрофлота» на те же даты обойдутся почти втрое дороже — около 134,8 тысячи рублей с учётом багажа. По данным АТОР, многие туристы уже сейчас предпочитают стыковочные рейсы ради существенной экономии .

Тем, кто отправится на Бали в мае-июне, повезёт и с погодой: на острове в это время царит сухой сезон с минимальным количеством осадков, комфортной температурой воздуха около +29°C и тёплым морем . Это идеальное время для пляжного отдыха, серфинга и экскурсий.