Не все фразы, сказанные «от любви», полезны: что бабушкам и дедушкам лучше не говорить внукам

Бабушки и дедушки часто говорят с внуками из лучших побуждений, но некоторые привычные фразы могут незаметно портить доверие, пишет Parade со ссылкой на психолога Бриттни Пирсон. По ее словам, важно не только любить ребенка, но и уважать его границы, чувства и авторитет родителей.

Первая опасная фраза — «только родителям не говори». Даже если это шутка про лишнюю конфету, ребенок учится хранить секреты от мамы и папы и оказывается между двумя системами правил.

Не стоит говорить и «слушай меня, а не маму/папу». Это заставляет ребенка выбирать между взрослыми и может вызвать конфликт в семье.

Фраза «большие мальчики/девочки не плачут» обесценивает эмоции и учит прятать чувства. Лучше сказать: «Я вижу, тебе тяжело, я рядом».

Плохая идея — сравнивать: «почему ты не как брат/сестра?». Это рождает обиду и ощущение, что ребенка любят только за успехи.

Даже «дай обниму!» лучше заменить на вопрос: «Можно тебя обнять?» Так ребенок понимает, что его границы уважают.

Фразы вроде «в мое время было тяжелее» тоже редко помогают: они звучат не как поддержка, а как отказ признать проблему.

И наконец, «ты мой любимый внук» может создать соперничество между детьми. Лучше говорить проще и безопаснее: «Я люблю тебя именно таким, какой ты есть».