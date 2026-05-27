Все началось с заявления главкома ВСУ Александра Сырского: он объявил о планах стянуть войска к границе с Белоруссией, хотя саму угрозу для соседней страны тут же переадресовал России. Белорусская сторона, однако, восприняла это не как абстрактную риторику, а как вполне конкретный повод для тревоги. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Государственный секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович, выступая в Москве на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, привел шокирующие цифры: только за последнюю неделю средства ПВО Белоруссии зафиксировали 116 случаев пересечения границы украинскими боевыми беспилотниками. Причем 59 раз дежурным силам приходилось применять оружие, потому что это были не случайные залеты, а целенаправленные попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры.

Чтобы понять, насколько серьезна угроза нападения, стоит обратиться к аналитике. Военный эксперт Алексей Рамм, заместитель главного редактора проекта «Милитарист», поясняет: собрать пять полноценных общевойсковых бригад для вторжения Украина сегодня уже не способна — это из области фантастики. Однако Сырскому, которого коллеги характеризуют как человека, «познавшего военный дзен» и безропотно исполняющего даже самые сомнительные приказы (он слишком хорошо помнит судьбу Залужного), вовсе не нужна масштабная армия. Ему достаточно нескольких батальонных тактических групп. Опираясь на западную военную парадигму, где главная ставка делается на «gamechanger» — операцию, способную мгновенно переломить ход войны, — украинское командование ищет не победу, а провокацию. Они хотят создать новый очаг боевых действий, на который Россия вынуждена будет реагировать, снимая силы с Донбасса. А там, по замыслу Киева, эти силы можно будет «перемолоть», откатив ситуацию к осени 2022 года.

Эксперты сходятся во мнении, что наиболее уязвимым участком остается не столько Белоруссия, сколько Брянская область. ВСУ готовят прорывы в Курскую или Белгородскую области, но ключевой целью, по некоторым данным, считается Суземка. Противник нашел способы обходить оборону: применяя дроны, управляемые через спутниковые терминалы Starlink, украинские подразделения нейтрализуют средства ПВО и бьют по логистическим узлам в оперативном тылу. Высокая плотность таких атак способна дестабилизировать оборону на выбранном направлении. Более того, сами украинские военные ресурсы подтверждают: приказ Сырского о формировании группировки на границе с Белоруссией действительно выполняется. И даже несмотря на то, что оборонительные «зубы дракона» и минные поля построены, а ВСУ уже понесли потери инженерной техники при их преодолении, проблема остается — противник научился глушить связь и лишать наши подразделения разведки и дронов.

Итог, к сожалению, неутешителен. Угроза прорыва на северном направлении никуда не делась. Анализ данных из западных OSINT-центров показывает, что обе стороны сконцентрировали войска в плотных узлах, оставив межгрупповое пространство опасным и открытым. Даже если Вашингтон не обладает полной картиной, частичное совпадение их оценок с реальностью указывает на одно: Брянская область сегодня — самый слабый участок границы. И принцип своевременного оповещения здесь становится вопросом не политики, а выживания.

