Argumenti.ru: освобождено село Воздвижевка — ключ к трассе на Орехов
Фото: [www.istockphoto.com/Oleg Elagin]
Пока мировые СМИ обсуждают гипотетическую заморозку конфликта, на Запорожском фронте реальность диктует совсем другие законы. Сегодня, 27 мая, подразделения группировки войск «Восток» завершили многодневное сражение за крупное село Воздвижевка — мощный укрепрайон, который ВСУ превратили в настоящую крепость к западу от реки Гайчур. Этот населенный пункт пал под натиском «черных беретов» и мотострелков, и теперь перед российскими войсками открывается оперативный простор. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Чтобы понять, насколько тяжелой была эта победа, достаточно взглянуть на то, кто именно ее вырывал. На острие атаки шли бойцы 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Эти дальневосточные соединения, закаленные в боях, методично прогрызали глубокоэшелонированную оборону. Как видно из опубликованных Минобороны кадров, штурмовые группы действовали на штатных системах связи, захватывая квартал за кварталом, несмотря на то что враг засел в заранее подготовленных опорных пунктах и отчаянно сопротивлялся. Итогом стало уничтожение более двух рот живой силы из состава 225-го отдельного штурмового полка и других элитных подразделений ВСУ, а также взятие под контроль 19 квадратных километров территории и зачистка свыше 530 строений, превращенных в огневые точки.
Последствия этого прорыва гораздо серьезнее, чем просто потеря очередного села. Воздвижевка раскинулась на господствующих Терноватовских высотах — теперь противник лишился ключевого преимущества в контроле над рельефом. Более того, российским подразделениям осталось около восьми с половиной километров до стратегической трассы, которая связывает Днепропетровскую область с городом Ореховым. Если перерезать этот маршрут — а именно к этому все идет, — то весь восточный фланг снабжения вражеской группировки ВСУ на Запорожском направлении окажется под прямой угрозой. Показательно и то, что в числе уничтоженной техники оказались не только привычные бронемашины и автомобили, но и восемь наземных роботизированных комплексов, а также 48 тяжелых гексакоптеров типа R-18. Противник до последнего пытался удержать позиции за счет воздушных атак, но расчеты ПВО и стрелков морской пехоты сработали безупречно.
Таким образом, освобождение Воздвижевки — это не просто тактический успех, а создание полноценного плацдарма для дальнейшего наступления в глубину обороны противника. Командование группировки «Восток» продолжает наращивать давление, и пока киевский режим лихорадочно пытается стабилизировать фронт, воины-дальневосточники неумолимо движутся вперед. Впереди — не безликие низменности, а прямая угроза логистическим артериям врага, что приближает полное освобождение Запорожской области.
