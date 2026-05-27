Пока мировые СМИ обсуждают гипотетическую заморозку конфликта, на Запорожском фронте реальность диктует совсем другие законы. Сегодня, 27 мая, подразделения группировки войск «Восток» завершили многодневное сражение за крупное село Воздвижевка — мощный укрепрайон, который ВСУ превратили в настоящую крепость к западу от реки Гайчур. Этот населенный пункт пал под натиском «черных беретов» и мотострелков, и теперь перед российскими войсками открывается оперативный простор. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Чтобы понять, насколько тяжелой была эта победа, достаточно взглянуть на то, кто именно ее вырывал. На острие атаки шли бойцы 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Эти дальневосточные соединения, закаленные в боях, методично прогрызали глубокоэшелонированную оборону. Как видно из опубликованных Минобороны кадров, штурмовые группы действовали на штатных системах связи, захватывая квартал за кварталом, несмотря на то что враг засел в заранее подготовленных опорных пунктах и отчаянно сопротивлялся. Итогом стало уничтожение более двух рот живой силы из состава 225-го отдельного штурмового полка и других элитных подразделений ВСУ, а также взятие под контроль 19 квадратных километров территории и зачистка свыше 530 строений, превращенных в огневые точки.

Последствия этого прорыва гораздо серьезнее, чем просто потеря очередного села. Воздвижевка раскинулась на господствующих Терноватовских высотах — теперь противник лишился ключевого преимущества в контроле над рельефом. Более того, российским подразделениям осталось около восьми с половиной километров до стратегической трассы, которая связывает Днепропетровскую область с городом Ореховым. Если перерезать этот маршрут — а именно к этому все идет, — то весь восточный фланг снабжения вражеской группировки ВСУ на Запорожском направлении окажется под прямой угрозой. Показательно и то, что в числе уничтоженной техники оказались не только привычные бронемашины и автомобили, но и восемь наземных роботизированных комплексов, а также 48 тяжелых гексакоптеров типа R-18. Противник до последнего пытался удержать позиции за счет воздушных атак, но расчеты ПВО и стрелков морской пехоты сработали безупречно.

Таким образом, освобождение Воздвижевки — это не просто тактический успех, а создание полноценного плацдарма для дальнейшего наступления в глубину обороны противника. Командование группировки «Восток» продолжает наращивать давление, и пока киевский режим лихорадочно пытается стабилизировать фронт, воины-дальневосточники неумолимо движутся вперед. Впереди — не безликие низменности, а прямая угроза логистическим артериям врага, что приближает полное освобождение Запорожской области.

