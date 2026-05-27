Лето в Москву не спешит: синоптик рассказала, когда в столицу придет настоящее тепло

Жителей столичного региона предупредили: погода в конце недели будет напоминать не преддверие лета, а разгар апреля. В беседе с радио Sputnik метеоролог, главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пояснила, что холодный режим задержится как минимум до конца месяца. До 31 мая температура останется ниже климатической нормы на четыре–шесть градусов, так что надеяться на раннее тепло явно не стоит.

Однако, чтобы понять полную картину, нужно заглянуть чуть дальше. С календарным началом лета, по словам синоптика, намечается устойчивая тенденция к повышению. Уже к концу первой пятидневки июня температурный фон в Московском регионе наконец вернется к своим обычным значениям. Правда, тут важно не обольщаться: классическая летняя погода для средней полосы России — это ночные +12…14 °C и дневные +23…25 °C. Тридцатиградусная жара, которую многие ошибочно считают обязательным атрибутом лета, на самом деле скорее исключение, чем правило.

По словам метеоролога, в ночь на пятницу и на субботу возможны небольшие осадки, причем в смешанной фазе — дождь с крупинками града или даже снежной крупой. Позднякова специально уточнила: говорить о полноценном снеге пока не приходится, хотя в этом регионе снег может выпадать чуть ли не до 10 июня. Таким образом, май заканчивается аномальным холодом, но расслабляться рано — настоящее лето с нормальными температурами придет лишь во второй половине первой июньской недели. А до тех пор лучше не прятать куртки и зонты: календарь, увы, не гарантирует тепла.

