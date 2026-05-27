«Черепашье бедро»: туристку задержали в Китае с 58 примотанными к ногам рептилиями

Перевозить животных в ручной клади — это слишком банально. Одна пассажирка, летевшая из Гонконга в Шэньчжэнь, решила по-настоящему удивить таможню. Женщина примотала к своим бедрам 58 живых черепах, надела платье и попыталась пройти контроль. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в аэропорту Шэньчжэня. Женщина прилетела рейсом из Гонконга. Сотрудники таможни обратили внимание на странные предметы, которые угадывались под ее длинным платьем, и на отчетливый мускусный запах, исходивший от пассажирки. При досмотре выяснилось, что к бедрам женщины скотчем примотаны 58 панцирных созданий. Контрабандистка попыталась ввезти в Китай 15 красноногих черепах и 43 черепахи Германа.

Оба вида находятся под угрозой исчезновения и внесены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES). Их оборот строго регулируется. Женщина не имела никаких разрешительных документов. Теперь ей грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность. Самих черепах изъяли и передали в карантинную службу.

