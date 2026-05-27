Картофельные войны дачников: когда соседи имеют право выкопать и уничтожить чужой урожай

Жители Дмитрова решили вскопать землю под окнами многоквартирного дома и посадить картошку. Однако, как напоминают эксперты, участок рядом с МКД не является бесхозным. Общественный деятель и специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с REGIONS объяснил, в каком случае разъяренные соседи имеют полное законное право забрать или уничтожить весь урожай самовольного огородника и какой штраф за это грозит.

Желание вырастить собственную картошку под окнами — благородное, но юридически опасное. Недавняя история из Дмитрова, где жители принялись вскапывать придомовую землю, заставила вспомнить простую истину: эта территория кому-то принадлежит.

Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, земля под многоквартирным домом вместе со всеми элементами благоустройства находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир. Иными словами, поясняет Бондарь, участок под будущие грядки принадлежит не одному конкретному жильцу, а всем соседям сразу. Отсюда жесткое правило: любое использование общего двора, включая создание огорода, требует одобрения большинства собственников на общем собрании.

«Если жилец действует в одиночку, не утруждая себя получением согласия, он, по сути, самовольно занимает часть участка, который по закону является общим», — пояснил Дмитрий Бондарь.

Такие действия могут подпадать под статью 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка»). Размер наказания зависит от кадастровой стоимости надела. Когда она определена, штраф для гражданина составит 1–1,5 процента от этой суммы, но не ниже 5 тысяч рублей. Если же кадастровая стоимость не установлена, штраф назначается в более конкретных границах — от 5 до 10 тысяч рублей. Так что расплата за желание вырастить мешок клубней может оказаться ощутимее предполагаемой экономии на магазинных овощах.

Отдельный случай — когда земля под домом не оформлена в собственность жильцов должным образом. Тогда участок, скорее всего, продолжает числиться за муниципалитетом. Но и самовольное вскапывание муниципальной земли также расценивается как нарушение и влечет административную ответственность.

Самый болезненный для огородника вопрос: кому принадлежит урожай? Пока клубни сидят в почве на общедомовой территории, они считаются частью этого участка и принадлежат всем собственникам помещений в доме. Отдельный жилец, высадивший культуру без законных оснований, исключительных прав на грядку не получает. Он рискует остаться и без картофеля, и с квитанцией на штраф, если соседи обратятся в надзорные органы.

Единственный законный путь — провести голосование среди жильцов. Это могло бы снять все вопросы и сделать процесс законным. Но только при условии, что местные правила благоустройства позволяют изменить статус участка на официальный мини-огород. Без этого — любая грядка во дворе МКД превращается в минное поле.

