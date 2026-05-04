Бюджетный перевозчик против откровенного комбинезона: звезду реалити-шоу FBoy Island отчитали в австралийском аэропорту

Австралийская участница романтического реалити-шоу FBoy Island Софи Блэкли угодила в неприятную историю, едва появившись в зале ожидания бюджетной авиакомпании Virgin Australia. Поводом для конфликта стал ее эффектный, но, как выяснилось, слишком смелый для местных правил гардероб.

Как передает Daily Mail, телезвезда ожидала рейс в бордовом комбинезоне, главным акцентом которого был глубокий вырез на спине. Однако сотрудники перевозчика не оценили модный выбор пассажирки. По словам Блэкли, к ней лично подошла менеджер компании и попросила прикрыться, сославшись на действующий дресс-код.

Звезда не стала скрывать эмоций и в своих соцсетях прошлась по действиям персонала, поинтересовавшись у подписчиков, не сошел ли менеджер с другой планеты, если решил предъявить претензии к обнаженной спине. Однако издание подчеркнуло, что администрация Virgin Australia имеет полное право не пускать в зал ожидания посетителей в чересчур откровенных нарядах — это официальная политика авиакомпании.