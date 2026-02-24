Бюрократия против жизни: семья парализованного хирурга из Омска не может вывезти его из Таиланда из-за страховой

Известный омский детский ортопед-травматолог Михаил Коробейников оказался в критической ситуации во время отпуска в Таиланде. У 58-летнего врача случился ишемический спинальный инфаркт — редкое состояние, которое встречается всего в 1% случаев острого нарушения кровообращения в центральной нервной системе. В результате доктор оказался полностью парализован, пишет omsk.aif.ru .

Информация о беде появилась 23 февраля, когда сын врача Григорий Коробейников в отчаянии обратился за помощью к российскому посольству в Таиланде и МЧС России. По его словам, отцу срочно необходима транспортировка на родину, но сделать это можно только на специализированном медицинском борту, так как пациент должен находиться строго в горизонтальном положении.

Руководитель благотворительного фонда «Радуга» Валерий Евстигнеев, имеющий большой опыт перевозки лежачих больных, пояснил ситуацию. Первоочередная задача — доставить Михаила Михайловича с островов на материк. После этого можно будет планировать перелет в Россию. Сложность в том, что не все самолеты подходят для таких перевозок — носилки надо еще правильно внести и разместить в салоне.

Процесс эвакуации затягивается из-за бюрократических проволочек. Страховая компания уверяет, что перечислила деньги на лечение, но таиландская клиника эти сведения категорически отрицает. Каждая медицинская манипуляция требует отдельного согласования между больницей и страховщиком, что в экстренной ситуации оборачивается серьезной задержкой. Кроме того, для вывоза врача необходимо получить официальную выписку и разрешение местных врачей.

Министерство здравоохранения Омской области подтвердило факт госпитализации и тяжелое состояние Коробейникова, но от подробных комментариев воздержалось.

Кто такой Михаил Коробейников

Михаил Коробейников родился в 1967 году. Его опыт в медицине составляет 36 лет; он врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Много лет он заведует травматолого‑ортопедическим отделением Омской областной детской клинической больницы. На его счету более 500 операций в год.

Помимо основной работы, доктор много лет консультирует подопечных благотворительного центра «Радуга» и детского хосписа «Дом радужного детства». Коллеги называют его уникальным человеком и первоклассным специалистом, который легко находит общий язык с маленькими пациентами и простым языком объясняет родителям сложные медицинские вопросы.

Родители юных пациентов называют врача «ангелом‑хранителем в ортопедии». Он не раз ставил на ноги тех, кого считали безнадежными, даря детям с нарушениями опорно‑двигательной системы шанс на полноценную жизнь.

Сейчас коллеги доктора и благодарные пациенты пристально следят за развитием ситуации и ждут решения вопроса об эвакуации, надеясь, что общими усилиями удастся вернуть Михаила в Россию, чтобы оказать квалифицированную помощь и дать шанс вернуться к прежней жизни.