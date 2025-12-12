Бьюти‑услуги подорожают на 30 % в 2026 году: почему растут цены, и что будет с салонами красоты

Рост цен на различные бьюти-процедуры в России составит от 20 до 30% в 2026 году. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Ранее издание «Постньюс» сообщило, что в российской бьюти‑индустрии наблюдается заметный спад: спрос на услуги по маникюру, наращиванию ресниц и оформлению бровей сократился на 20-40 %. По данным Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, главная причина — снижение платежеспособности населения. Особенно тревожной оказалась ситуация в декабре, который традиционно считается самым доходным месяцем: в этом году салоны зафиксировали падение выручки до 30 %, что стало антирекордом за последнее десятилетие. Экономист Литвиненко подчеркнула, что рынок бьюти-индустрии вырос в РФ. Связано это, в том числе и с ростом инфляции и высокой ставкой рефинансирования для кредитования бизнеса.

«Но самый важный момент, что бьюти-индустрия зависит от иностранных поставщиков по оборудованию, расходникам и препаратам. Мы зависим не только от поставок из дружественных стран, но и из недружественных стран. Здесь в первую очередь накладывает отпечаток логистика и схемы расчетов», — пояснила эксперт.

В связи с этим наблюдался достаточный рост цен на бьюти-услуги в течение 2025 года, при этом такая же ситуация будет и в следующем году, заверила специалист.

«В 2026 году эта ситуация продолжится, потому что усугубляются условия с логистикой и с расчетами. Значит, что растет стоимость проведения этих расчетов и увеличивается как время поставок, так и увеличивается количество стран, через которые к нам идут составляющие, которые используются для работы бьюти-индустрии», — отметила экономист.

В связи с этим ростом бьюти-индустрия будет менять условия для предоставления услуг, поскольку все большее количество людей не смогут себе позволить их.

«Мы увидим новые варианты, которые нам предложит рынок бьюти-индустрии: к примеру, рассрочка. Сейчас в сфере такая стоимость, особенно в сфере косметологии, что людям придется брать кредиты. Поэтому здесь стоит ожидать коллаборацию рынка бьюти-индустрии с банковской сферой», — выразила мнение специалист.

Также на ситуацию влияет и рост НДС с 1 января 2026 года — с 20% до 22%. Кроме того, в следующем году Росфинмониторинг сможет отслеживать денежные переводы, осуществленные через несколько платежных систем, напомнила Литвиненко.

Фото: [ istockphoto.com/szakalikus ]

«Бьюти-индустрию обложат дополнительными условиями по легализации бизнеса, и это тоже может наложить свой дополнительный отпечаток. Рост цен на маникюр, педикюр, ресницы, брови, косметологию, парикмахеров и визажистов в 2026 году составит от 20 до 30%», — прогнозирует эксперт.

Однако одной из ключевых проблем бьюти-индустрии остается отсутствие вариантов выбора на рынке, сетует экономист.

«Самое главное, что накладывает на стоимость, это сужающиеся возможности у самих владельцев студий красоты и косметологических клиник приобретать иностранную продукцию. Российские производители пока не могут обеспечить полностью рынок бьюти-индустрии ни оборудованием, ни расходниками, а также используемыми средствами ни в плане уходовой косметологии, ни в плане парикмахеров. Вот здесь мы впадаем в зависимость от логистики и от расчетов. Это больше влияет на ситуацию, чем даже инфляция и стоимость кредитов в России», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, какие цели москвичи ставят на 2026 год.