Увеличить доход и бросить курить: стало известно, какие цели москвичи ставят на 2026 год

Большинство москвичей хотят увеличить доход, поправить здоровье и чаще путешествовать — именно такие цели они ставят перед собой на 2026 год, сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» аналитики Авито.

Эксперты опросили жителей Москвы и выяснили, какие задачи они формируют для себя чаще всего и какие значимые покупки планируют в 2026 году. Исследование показало, что почти каждый второй житель Москвы (42%) преследует свои финансовые цели на 2026 год: многие хотят увеличить доход или накопить конкретную сумму. На втором месте — забота о здоровье, ее как приоритет отметили 31%.

Также в тройке основных целей — стремление чаще путешествовать. Его разделяет 31% опрошенных. Молодежь 18-24 лет чаще других ставит цели, связанные с изменениями в себе: повысить уверенность, улучшить ментальное здоровье, отказаться от вредных привычек (31%). Также в основном молодые люди хотят в новом году освоить новые навыки, например, научиться играть на гитаре или за говорить на свободном английском (18%).

Женщины чаще преследуют цели по улучшению физической формы (24%), а мужчины — по достижению баланса между работой и личной жизнью (19%) и поиску второй половинки (11%).

Из тех, кто привык ставить себе цели, 36% делают это без записей, предпочитая держать список в голове. Заметки в телефоне для этого используют 32%, а бумажные ежедневники и блокноты — 28%. Молодые люди 18-24 лет чаще других прибегают к специальным приложениям (19%), картам желаний (16%) и таблицам Excel (15%). При этом 38% утверждают, что не нуждаются в отслеживании своих целей и знают все без напоминаний. Их тех, кто все же предпочитает контролировать свои достижения, 25% используют специальные приложения с напоминаниями, 19% время от времени возвращаются к своему списку, а 15% вешают план или карту желаний на видное место.

