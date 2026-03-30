Блогеры наращивают объем контента в Telegram, несмотря на технические ограничения

Замедление работы Telegram в России привело к неожиданному эффекту: более 60% публичных каналов увеличили интенсивность публикаций. Такие данные приводит сервис аналитики Sfекyx, изучивший динамику с середины декабря 2025 года по конец марта 2026-го.

Наиболее заметный рост наблюдался у крупных каналов — медианная частота постов у них поднялась с 9 до 9,2 единицы. Суммарная активность всех отслеживаемых блогов выросла на 4%. При этом эффективность размещаемого контента, напротив, снизилась: медианный показатель просмотров в среднем по всем категориям упал на 16,2%. Малые каналы потеряли до 17% охватов, крупные — до 9%.

В Sfекyx подчеркивают, что такую динамику нельзя расценивать как стагнацию мессенджера. Скорее, платформа входит в фазу «стрессовой адаптации», в которой обострилась конкуренция за внимание пользователей. Разрыв между крупными и небольшими каналами, по оценке аналитиков, продолжает увеличиваться.

С начала замедления медиа ряд блогеров столкнулись с сокращением аудитории. В рекламном агентстве Purple Door сообщили, что падение составило в среднем 10–15%, и многие авторы уже серьезно рассматривают переход на альтернативные площадки. В то же время на рекламном рынке Telegram, по данным сервиса Telega.in, после кратковременного спада в середине марта (снижение числа рекламных постов на 10%) произошла нормализация спроса, а затем и рост — на 15% в годовом выражении.