Богатый и намного моложе: стал известен будущий муж Лады Дэнс

Известная певица Лада Дэнс заявила СМИ, что готова к новому браку. С момента ее развода с мужем прошло 22 года и только сейчас, в свои 58 лет, артистка уверена, что начала жить для себя и готова к новым серьезным отношениям, однако претендента на свой второй брак женщина не раскрыла.

Сложатся ли новые отношения у Лады Дэнс, каким будет ее следующий брак и не будет ли в нем измен, с которыми женщина столкнулась в жизни с бывшим мужем, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

«Брак точно окажется удачным, у Дэнс уже есть выбор, это не один претендент. Она стоит перед выбором, но ее будущий мужчина младше ее. Лада приняла верное решение — начать жить для себя и двигаться вперед. Именно это приведет ее к настоящему счастью», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Будущие отношения артистки, по словам таролога, сохранятся до конца ее дней. Она будет замужем за человеком, который очень сильно ее любит.

«Возможно, это какой-то ее поклонник, но он обеспеченный, и она его тоже очень сильно полюбит. Он будет сильно вкладываться в эти отношения. Не будет никаких измен. Я думаю, это будет лучшее в ее жизни. Несмотря на то, что у нее за плечами огромный опыт, семья, дети, у нее будет настоящая любовь», — добавила Алексеева.

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