«Бойцовский клуб» Лизы: что грозит 16-летней главе банды подростков в Краснодаре

В Краснодаре группа подростков устроила настоящий «Бойцовский клуб» — дерутся во дворах, ломая кости и разбивая лица друг другу. По словам местных жителей, возглавляет компанию 16-летняя девушка по имени Лиза, которую прозвали «Тайлером Дерденом», передает телеграм-канал Baza. Юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что может грозить участникам группировки.

Глава банды отличается короткой стрижкой, отсутствием передних зубов и страстью к дракам. В группу входит около тридцати подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Они собираются по вечерам в местах без камер наблюдения, а жестокие поединки снимают на видео и выкладывают в интернет. По меньшей мере четверо детей уже пострадали: 14-летнюю девочку избили до потери сознания, у нее переломан нос, выбиты зубы и многочисленные гематомы, пишут СМИ. Один из взрослых, попытавшийся остановить драку, также оказался в больнице — после удара он временно потерял память.

По словам очевидцев, почти все участники группы занимаются единоборствами. Родители пострадавших подали заявления в полицию и намерены обратиться в Следственный комитет. Юрист Капштык отметил, что в первую очередь в случае наличия заявления или факта нападения действия молодых людей будут расценивать по статье УК РФ «Разбой».

«Съемка видео и распространение видео в интернете может квалифицироваться как действие призыва к насилию и в данной ситуации, здесь уголовная статья может быть в зависимости от вида и классификации вплоть до 10 лет», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, местной Тайлер Дерден может грозить отдельная статья УК РФ.

«Если там еще и участвует девочка, и все это организовано, то ей может быть инкриминировано отдельно, как “Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)”. Но следствие в случае, если будут заявления, будет учитывать и возраст, и степень травм, и периодичность. Все факторы будут приняты воедино. Кроме того, будет выясняться, было ли это сделано с целью грабежа. Поэтому здесь статей будет достаточно много», — заявил он.

Также юрист подчеркнул, что степень уголовной ответственности будет зависеть и от национального состава группы.

«Призывы к насилию в зависимости от национального состава этой группировки могут также расцениваться как призывы к вражде на межнациональной почве, а это очень тяжелая статья, поэтому в данной ситуации вопрос теперь уже зависит от дознания», — заключил Капштык.

