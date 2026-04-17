«Боль при сжатии руки — повод для тревоги»: британский врач рассказал, как распознать коварную болезнь суставов
Британский хирург-ортопед Том Нейлор в эфире программы BBC Morning Live поделился простым и быстрым способом самостоятельной проверки суставов кистей на наличие признаков артрита. Как сообщает Daily Mirror, специалист предложил выполнить элементарное движение рукой, которое поможет вовремя заметить тревожные симптомы и обратиться к врачу.
По словам доктора, артрит ошибочно принято ассоциировать исключительно с болями в крупных суставах, таких как коленные или тазобедренные, однако он нередко поражает и суставы кистей рук. Особенно уязвимым, как подчеркнул Нейлор, является сустав у основания большого пальца, который испытывает колоссальные нагрузки в повседневной жизни. При его повреждении даже самые привычные и простые действия могут начать причинять сильный дискомфорт.
Чтобы выявить возможную проблему, врач рекомендовал провести несложный тест. Он пояснил, что если при сжатии большого и указательного пальцев человек ощущает боль, это может служить веским поводом для визита к специалисту, так как подобные ощущения нередко свидетельствуют об износе сустава и развитии воспалительного процесса. Нейлор также дал несколько практических советов: на ранних этапах заболевания крайне важно пересмотреть нагрузку на руки и освоить щадящие способы захвата предметов. Например, чашку с горячим напитком лучше держать двумя руками, придерживая дно второй ладонью. При необходимости могут быть назначены специальные упражнения, ношение фиксаторов или медикаментозная терапия, а в наиболее сложных случаях может потребоваться и хирургическое вмешательство.