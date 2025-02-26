Боль в суставах, одышка и утомляемость: врач раскрыл неочевидные симптомы рака крови

Лейкоз — рак крови, очень коварное заболевание, которое зачастую обнаруживается по случайности врачами разных специальностей. О том, какие безобидные симптомы могут говорить о серьезном заболевании — интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО» Павел Бережанский.

Кашель, бледность и потливость

Врач подчеркнул, что огромное количество пациентов поступает с клиникой затяжного бронхите, кашля, а во время диагностики обнаруживается рак крови.

«Если говорить о нетипичных симптомах, то первый — это наличие анемии, когда недостает эритроцитов в крови. Это проявляется тем, что у людей холодные руки, ноги, бледная кожа, слизистые. При лейкозе вырабатывается огромное количество лейкоцитов, они занимают весь костный мозг, вытесняя другие ростки кроветворения. Это приводит к тому, что другие ростки, к сожалению, не идут», — пояснил врач.

Снижается содержание эритроцитов, появляются бледность, а кожные покровы и слизистые могут становиться желтыми, продолжил он.

«На щеках нет румянца, под глазами появляются круги. Второе проявление — это вегетативные нарушения, которые выражаются в чрезмерной потливости вне зависимости от занятия спортом, бега в жаркую погоду. Периодически появляются приступы потливости, которые становятся со временем все длиннее по продолжительности и чаще. Появляется потливость ладошек, затылка и других частей тела», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще несколько симптомов, по словам врача, также связаны с вегетативной системой. Это повышенная утомляемость, слабость, которые проявляются из-за снижения эритроцитов.

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«У человека возникает гипоксия, потому что эритроциты не приносят кислород органам и тканям. Также это возникает из-за замедления обмена веществ. Меняются обменные процессы у человека, в какой-то период времени организм еще может компенсировать нехватку кислорода, но их может хватить на неделю. Это приводит к ослаблению кровотока, покалыванию и онемению нижних конечностей, потому верхних», — добавил Бережанский.

ОРВИ, боль в суставах и одышка

Изменения в организме приводят к плохой работе печени, снижению энергии. Появляется слабость и апатия.

«Еще одно проявление — проблемы с легкими. Дети часто поступают в пульмонологию. Начинается диагностика заболевания, которое начинается с подкашливаний, одышки, поперхивания. Одышка как раз может быть связана с развитием анемического синдрома. В некоторых случаях не хватает даже сил сделать глубокий вдох», — добавил Бережанский.

Частые ОРВИ, вирусные бактериальные заболевания — это признак нарушения иммунитета, который является косвенным признаком лейкоза, продолжил врач. Следующий симптом — боль в костях и суставах. Она может начинаться в различных областях из-за образования в костном мозге лейкоцитов.

«Начинается гиперпродукция клеток. По сути, это маленькое незаметное воспаления. Начинается под надкостницей, а позже распространяется на другие ткани вокруг кости. Еще один симптом — появление синяков, ранок и повреждений, которые связаны с ломкостью сосудов. Поэтому легкое нажатие может привести к синяку», — отметил эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Также к неочевидным симптомам рака крови относятся кровотечения, которые происходят даже из-за любого пореза или ссадины, а также увеличение лимфоузлов.

«Это может происходить при различных заболеваниях, в том числе инфекционных, но в данном случае лимфоузлы постоянно увеличены и не возвращаются к нормальному размеру. Чаще увеличиваются подмышечные, шейные, паховые лимфоузлы и в желудочно-кишечном тракте», — заключил Бережанский.

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