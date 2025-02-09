Поддержат энергию и укрепят организм: топ-5 полезных перекусов

Здоровый перекус должен быть богат питательными веществами, клетчаткой и «правильными» жирами. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен. Эксперт перечислила топ-5 полезных перекусов, которые поддержат энергию, улучшат метаболизм и укрепят организм.

Отличным выбором будет небольшая порция орехов или семян. Горсть миндаля, грецких орехов или тыквенных семечек подойдет для быстрого насыщения, отметила Тен. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в орехах, снижают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и поддерживают работу мозга. Семена чиа и льна богаты клетчаткой, улучшающей пищеварение.

«Выбирайте несоленые и нежареные орехи. Оптимальная порция — 30 граммов (примерно горсть). Избегайте их при аллергии или проблемах с ЖКТ в острой фазе», — посоветовала врач.

Свежие овощи (морковь, сельдерей, огурцы) на перекус в сочетании с хумусом станут источником витаминов, антиоксидантов и растительного белка. В хумусе содержатся железо, фолиевая кислота и полезные жиры. По словам эксперта, такой перекус стабилизирует уровень сахара в крови и надолго дарит чувство сытости. Усилить противовоспалительные свойства хумуса могут куркума или паприка.

Для сбалансированного перекуса можно выбрать богатый белком и пробиотиками, укрепляющими микробиом кишечника, греческий йогурт без добавок. Свежие ягоды (черника, малина, клубника) не только украсят вкус йогурта, но и обогатят блюдо витамином С.

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«Для сладости добавьте чайную ложку меда или сиропа топинамбура. Избегайте йогуртов с сахаром и ароматизаторами», — подчеркнула Тен.

Фруктовый смузи с зеленью (банан, шпинат и авокадо) станет отличным способом получить порцию клетчатки, калия и ненасыщенных жиров. Шпинат содержит магний, который снижает стресс, а авокадо улучшает усвоение витаминов. Чтобы повысить содержание белка, врач рекомендовала добавить в коктейль растительное молоко или протеин. Для смузи следует использовать свежие или замороженные фрукты без добавления сахара. Оптимальный объем — 250-300 миллилитров, отметила специалист.

В список здоровых перекусов терапевт включила цельнозерновые хлебцы (из овса, гречки или киноа), являющиеся источником медленных углеводов, которые обеспечивают длительное насыщение. К хлебцам можно добавить богатое мононенасыщенными жирами авокадо, а также ломтик нежирного сыра или яйцо пашот. По словам врача, для перекуса достаточно не больше двух хлебцов.

«Важно помнить, что даже полезные перекусы требуют умеренности. Оптимальный интервал между приемами пищи — 2-3 часа, порция не должна превышать 150-200 ккал», — заключила Тен.

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