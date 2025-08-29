Россия больше не требует передать ей четыре региона в их административных границах, пишет издание Haberler. Однако заявили об этом не российские политики, а глава МИД Турции Хакан Фидан. На данный момент административные границы Херсонской и Запорожской областей прописаны в Конституции РФ. Если публикация Haberler правдива, будут ли регионы в таком случае исключены из главного документа страны, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил юрист Юрий Капштык.

По его словам, в первую очередь важно отметить, что Конституция принимается всеобщим референдумом населения.

«Кроме того, президент, как глава государства, ведет переговоры о выгодах и необходимых мерах по защите интересов страны. И в данной ситуации, на сегодняшний день, вопрос может обсуждаться в любой форме. И то, что какие-либо административные границы могут передвигаться путем международных соглашений между странами — это вопрос достаточно непростой, и варианты обсуждения могут быть различными, но в конечном итоге все это допустимо», — заявил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Только когда договор уже будет составлен, добавил эксперт, границы или другие территориальные обозначения также будут установлены.

«В том числе, если необходимо, то и всенародное голосование возможно. Поэтому в данной ситуации президент выступает в поисках предложений конструктивных решений по прекращению огня, замораживания на линии соприкосновения. И в данной ситуации я считаю, что необходимо просто подождать и поддержать все-таки президента и страдающих жителей данных регионов», — заключил Капштык.

Ранее стало известно, что санкции ФРГ против РФ будут носить символический характер.