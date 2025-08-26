Мерц бьется в панике: бессильная Германия угрожает Москве новыми санкциями — Европу выкинули из-за стола переговоров?

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил России ужесточением санкций, если встреча между президентами РФ и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — не состоится в ближайшее время. Стоит ли бояться новых санкций европейцев и какими они могут быть, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Андрей Кортунов.

Эксперт отметил, что канцлер не сказал ничего нового, так как работа над 19-м пакетом санкций ведется, она даже не останавливалась, несмотря на встречу Путина и Трампа на Аляске и поездку европейских лидеров в Вашингтон.

«По планам европейского союза, пакет должен быть одобрен уже в сентябре. То есть буквально через несколько недель. По всей видимости, главный акцент в этом пакете будет делаться на использование механизмов вторичных санкций, то есть на то, чтобы перекрыть возможности российского экономического союза с партнерами из стран глобального юга», — пояснил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фактически, продолжил он, эта работа началась уже достаточно давно, но у ЕС система вторичных санкций отработана меньше, чем у США.

«То есть здесь Брюссель от Вашингтона несколько отстает. По всей видимости, в 19-м пакете мы увидим попытки это отставание сократить, и тем самым оказать давление. При этом, конечно, нельзя исключать и того, что ФРГ в лице канцлера к 19-му пакету примут какие-то и свои санкции, но, скорее всего, они будут носить больше символический характер. Например, могут расширить число подсанкционных компаний или физических лиц», — подчеркнула Кортунов.

Также могут быть введены дополнительные ограничения на работу российских дипломатических представительств на территории Германии.

«Могут, скажем, ограничить возможности для российских средств массовой информации, которые аккредитованы в Германии, и так далее. Но, если речь пойдет не о европейских, а о германских санкциях, то, скорее всего, они будут носить политический, символический характер», — заключил политолог.

