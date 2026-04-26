«Больше никаких кодов»: Google избавила пользователей Android от утомительной возни с подтверждением email

Google представила новый инструмент для разработчиков, который делает процесс подтверждения личности пользователя в приложениях практически незаметным. Благодаря обновленному Credential Manager API, встроенному в операционную систему Android, процедуры регистрации и восстановления доступа больше не требуют от владельца смартфона ввода кодов из писем или писем-подтверждений.

Механика работы предельно проста: когда какое-либо приложение запрашивает адрес электронной почты, система автоматически выводит на экран диалоговое окно с данными, которые уже были криптографически заверены на уровне аккаунта Google. Пользователю остается лишь нажать кнопку «Согласен и продолжаю», после чего программа мгновенно получает проверенный email.

Стоит отметить, что нововведение работает исключительно с личными учетными записями Google и не затрагивает корпоративные аккаунты Workspace. Для корректной работы функции требуется устройство под управлением Android 9 или новее с актуальной версией Google Play. При этом платформа гарантирует подлинность только самого электронного адреса, но не сопутствующих метаданных вроде имени или фотографии профиля — решение о доверии к источнику остается за конкретным приложением.