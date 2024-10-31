Больше половины москвичей брали отпуск за свой счет: для 28% невыплаченная сумма за отдых оказалась незначительной

Больше половины москвичей (60%) признались, что хотя бы раз брали отпуск за свой счет. Аналитики «Авито Работы» предоставили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» результаты опроса 7 тысяч человек.

Единожды отпуск за свой счет брали 18% респондентов, 42% — несколько раз за карьеру. Максимальный срок отдыха составлял до 13 дней. По данным «Авито», в среднем отпуск за свой счет обходится в 43 тысячи рублей без учета трат за этот период. Для 28% москвичей невыплаченная за период отпуска сумма оказалась незначительной, 18% не ощутили разницы в доходе из-за короткого срока отдыха. Заранее свой бюджет распланировал 21% граждан, 12% жителей столицы признались, что стоимость одного отпуска не влияет на их бюджет, при необходимости они могут отказаться от части дохода.

Согласно статистике, семейные обстоятельства чаще всего становились основной причиной для взятия отпуска за свой счет (51%). Кроме того, горожане брали выходные на работе из-за важных дат, по состоянию здоровья, для учебы или повышения квалификации. Для 9% респондентов отдых стал временем для переосмысления жизненных целей и профессионального пути.

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