Борьба за офис: скоро москвичам негде будет работать

Рынок офисной недвижимости Москвы демонстрирует устойчивый тренд на сокращение вакантности: доля свободных площадей снизилась до 4,6%, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем в конце 2024 года, и на 2,8 п.п. меньше, чем год назад. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила эксперт в сфере коммерческих стратегий и развития бизнеса, коммерческий директор ТРК «Глобал Сити» Татьяна Рощина.

Новые бизнес-центры не строятся

Наибольший дефицит офисной недвижимости наблюдается в ключевых деловых кластерах столицы: Москва-Сити (1,3% свободных площадей, снижение на 2,3 п.п. за год), Ленинградский коридор (1,9% свободных площадей, минус 8,1 п.п. за год) и Центральный деловой район (ЦДР) (3,4% вакантности, снижение на 3,9 п.п.). Статистика подтверждает высокий спрос на качественные офисы в престижных локациях, отметила Рощина.

Несмотря на спрос, московские девелоперы не спешат строить бизнес-центры, из-за чего на фоне ограниченного нового предложения растет конкуренция за доступные площади. Акценты смещаются со строительства на реконструкцию существующих объектов недвижимости, объяснила эксперт.

Во-первых, это связано с тем, что свободных участков земли в Москве практически не осталось. Маржинальность жилых комплексов оказалась выше, чем у складской и офисной недвижимости, именно поэтому девелоперы переориентировались преимущественно на жилье. Исключение составляют деловые центры типа Москва-Сити, добавила Рощина. Во-вторых, новые условия диктует ограниченность предложения качественных офисных площадей. Согласно исследованию консалтинговой компании CORE.XP, до 2028 года в Москве планируется построить около 3,2 млн кв. м офисной недвижимости, при этом лишь 714 тысяч кв. м будут предложены в аренду. Большая часть площадей уйдет на продажу или будет построена под конкретного заказчика.

Фото: [ Фото предоставлено пресс-службой компании ]

«Даже с учетом вторичного рынка и площадей, выкупленных инвесторами для сдачи в аренду, в ближайшие три года рынок получит не более 1,4 млн кв. м арендопригодных офисов. При этом спрос неуклонно растет: среднегодовые темпы поглощения составляют 967 тысяч кв. м, а до 2028 года арендаторам потребуется не менее 2,9 млн кв. м. Иными словами, рынок сталкивается с устойчивым дефицитом предложений — особенно в сегменте современных, гибких и удобных офисных пространств», — подчеркнула специалист.

На этом фоне девелоперы все чаще делают ставку не на новые стройки, а на реконструкцию и редевелопмент. Это позволяет быстрее адаптировать объекты под современные требования арендаторов, не тратя ресурсы на поиск и освоение новых участков.

Меньше предложений — больше требований

Сокращение количества предложений делает арендаторов особенно требовательными к деталям. По словам Рощиной, ключевое внимание предпринимателей направлено на три аспекта:

Локация.

Для малого и среднего бизнеса важна близость к дому: это экономит время и транспортные расходы.

Стоимость и инфраструктура.

Спросом пользуются офисы с продуманной инфраструктурой, которые не требуют дополнительных вложений. Сервис стал обязательным требованием: конференц-залы, техническая поддержка, бесплатные напитки, эргономичная мебель и продуманный интерьер воспринимаются как стандарт.

Комфорт сотрудников как ценность.

Современные арендаторы заботятся о комфорте своих сотрудников. Они понимают, что люди проводят значительную часть жизни на работе, и стремятся создать для них качественную среду: от удобных рабочих мест до зон отдыха, хорошего освещения и современного оборудования.

Фото: [ Фото предоставлено пресс-службой компании ]

На рынке офисной недвижимости сейчас ценится не столько количество новых объектов, сколько качество обустройства существующих. Арендаторы выбирают не только удобную локацию и выгодную цену, но и атмосферу, детали, сервис, заключила эксперт.

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