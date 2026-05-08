Братья-школьники из США создали бизнес на плюшевых игрушках с помощью ИИ

Восьмилетний Куинси и десятилетний Джексон Фуллеры еще ходят в начальную школу, но уже управляют собственным стартапом. Их компания Stuffers производит корпоративные сувениры — мягкие игрушки по индивидуальным заказам, а офис располагается прямо в детской. За первый год братья заработали 100 тысяч долларов, а среди клиентов числятся Reddit и маркетинговое агентство New Engen. Историю семейного бизнеса рассказывает американский Forbes .

По словам Куинси, идея родилась из наблюдения за родителями, которые постоянно приносили домой скучные корпоративные сувениры — блокноты, ручки и зарядки с логотипами, немедленно отправлявшиеся в мусор. Детям пришло в голову, что плюшевые игрушки никто не выбрасывает. Так возник Stuffers, где Куинси и Джексон занимают должности согенеральных директоров.

Процесс устроен как гибрид традиционного творчества и передовых технологий. Сначала мальчики рисуют наброски от руки. Для клиента, продающего препараты для похудения, они изобразили «злобный пузырь», олицетворяющий трудности с потерей веса. Затем рисунок загружается в ChatGPT, и модель превращает детскую картинку в высокодетализированные рендеры, готовые к передаче на производство. По словам отца мальчиков Коби, генерального партнера венчурной фирмы Upfront Ventures, все задумки принадлежат исключительно детям, а взрослые выполняют организационную часть: отец занимается продажами, мать Шеннель с опытом в модной индустрии управляет производством и цепочкой поставок.

Самой громкой сделкой стал заказ от Reddit. Знакомый с руководством компании отец помог братьям подготовить первую презентацию. Компания предложила разработать плюшевую версию своего талисмана — инопланетянина Сну. Однако Джексон убедил представителей Reddit, что простая игрушка скучна, и настоял на формате «коробки-сюрприз», отдавая дань моде на азиатские игрушки-сюрпризы. Получив брендбук, мальчики создали целое семейство инопланетян — от базового персонажа до редких коллекционных моделей. Как объяснил Джексон, никогда не знаешь, что попадется — обычный Сну, плюсованный или редкий. Reddit заказал 2000 сувениров для раздачи сотрудникам на нью-йоркском корпоративе.

Исследователь Мишель Ньюман из Вашингтонского университета называет такие моменты mini-c — короткими вспышками самовыражения, после которых человек начинает верить в собственные идеи. По ее словам, ИИ показывает детям, что их задумки по-настоящему хороши, и они начинают задумываться, что именно хотят сказать миру.

Однако эксперты предупреждают о рисках. Ребекка Уинтроп, старший научный сотрудник Института Брукингса, подчеркнула, что дети могут начать рассматривать нейросети как способ обойти когнитивные усилия, а не как творческий инструмент. В отсутствие контроля они рискуют переложить всю мыслительную работу на чат-ботов и предпочесть общение с ИИ реальным друзьям, что чревато задержкой эмоционального развития. По словам Уинтроп, предоставленная детям технология, позволяющая тратить меньше сил на задачи, однозначно будет использоваться, а речь идет не просто о пропуске шагов, а об отказе от мыслительной деятельности, необходимой для развития мозга и критического мышления.

Тем не менее, для братьев Фуллер стартап — это просто способ заработать на том, что им нравится. Джексон уже строит планы: если удастся подписать контракт с Google, семья, возможно, поедет на «Формулу-1».