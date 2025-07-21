Лондон собирается объявить о 50-дневной программе по вооружению Украины параллельно с тем, как американский президент Дональд Трамп запугивает Москву беспрецедентными пошлинами, если конфликт не прекратится за 50 дней. Великобритания отправляет новое оружие Киеву, поскольку британцы хотят воевать до последнего украинца, чтобы не дать России победить. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Третья мировая война

Как пишут The Telegraph и Bloomberg, министр обороны Великобритании Джон Хили на предстоящем заседании в формате «Рамштайн» объявит о 50-дневной программе по вооружению Украины. Политолог Светов заверил, что такая инициатива не говорит о возможном начале третьей мировой войны, а лишь о желании подавить РФ в рамках конфликта.

«Пока что британцы не собираются развязывать третью мировую войну. У них более приземленная задача — не дать РФ победить. Если раньше они хотели нанести поражение России, то сейчас понимание пришло, что поражение ей нанести не удастся, поэтому надо не дать РФ победить», — пояснил эксперт.

Для этого британцы готовы использовать любые способы, в том числе тотальный геноцид украинского народа, считает политолог.

«Они готовы воевать до последнего украинца. А чтобы украинцы воевали, им нужно давать оружие. Великобритания — это куратор украинского режима и президента Украины Владимира Зеленского. Его охрана состоит из английского спецназа, англичане опекают их во всем. Они готовятся поддерживать Украину, невзирая на то, какой урон это наносит экономике самой Великобритании. Они считают, что потом они отыграются: 500 млрд евро выделят на восстановление Украины после окончания конфликта, и они этими деньгами попользуются», — заключил Светов.

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50 дней Трампа и Хили

Программа Хили рассчитана на 50 дней и это не случайность. Ранее президент США Дональд Трамп на брифинге после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме выдвинул Москве ультиматум с условием введения тарифных пошлин в размере 100%, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, какие меры необходимы для защиты российской экономики в случае ввода новых санкций.

«Сказать, что российская экономика не готова к пошлинам, нельзя. Начиная с февраля 2022 года, было выдвинуто 30 тыс. санкций в адрес России. Поэтому российская экономика уже достаточно обросла хорошим иммунитетом», — пояснила эксперт.

Объявленные Трампом пошлины коснутся не только России, но и партнеров Москвы. Через третьи страны, напомнила экономист, идет параллельный импорт в РФ и экспорт местных товаров в зарубежные государства.

«К этому стоит подготовиться, продумать варианты взаимоотношений с предприятиями и уже сейчас предусмотреть как соглашения на правительственном уровне, так и контракты с конкретными предприятиями. Это касается расчетов, логистики товаров как экспорта, так и импорта», — выразила мнение специалист.

Сама по себе санкционная политика в отношении России, считает Литвиненко, не работает. Однако своими действиями Трамп вновь пытается изолировать российскую экономику, несмотря на зависимость Европы от энергоресурсов РФ. И сейчас во избежание экономических проблем эксперт предлагает предусмотреть соглашение, позволяющее разные подходы к методам расчета.

«Например, те же самые страны БРИКС практически вышли на стадию расчета в мультинациональном варианте. Как удобно, в такой национальной валюте и рассчитываемся по конкретной партии товара», — напомнила специалист.

Помимо БРИКС, России стоит видоизменить отношения со странами СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, с Турцией, Китаем и Индией. Такая инициатива поможет подготовиться к санкциями Трампа, заключила Литвиненко.

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Новый этап переговоров

Как рассказал источник ТАСС, дата раунда переговоров РФ и Украины еще согласовывается, но будет объявлена своевременно. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что переговорный процесс начнется в период 50-дневной подготовки Трампа к введению тарифных пошлин против России.

«Я думаю, что они могут начаться в ближайшее время. Вполне возможно, что в течение 50 дней, о которых говорил Трамп, переговоры начнутся», — выразил мнение эксперт.

При этом важность новых переговоров, считает политолог, заключаются не только в возможном подписании мирного договора, но и других различных договоренностях: к примеру, на них могут обсуждаться вопросы по обмену пленными и гуманитарные коридоры.

«Переговоры важны не только для нас, но и для всего мира, как для наших врагов, так и для наших союзников. Чтобы все видели, что мы пытаемся прийти к взаимопониманию, что мы не являемся агрессивной стороной и у нас законные требования, связанные с нашей безопасностью и недопустимостью притеснения русского языка и культуры», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что Словакия одобрит 18-й пакет санкции Евросоюза против РФ.