Еще один нож в спину: Словакия одобрит 18-й пакет санкции Евросоюза против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не стал блокировать санкции против РФ, поскольку Евросоюз давит на Братиславу. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее словацкий лидер в своих соцсетях подчеркнул, что республика «достигла всего, что могла» в своих попытках обеспечить гарантии от ущерба, которые может вызвать отказ Евросоюза от импорта российского газа. Как отметил политолог Светов, такие действия Братиславы не удивительны.

«Предыдущие 17 пакетов санкции Фицо одобрял. Он за них голосовал, каждый раз они немного торгуются, а потом соглашаются. Мы должны всегда помнить, что в промежутках между санкциями они чего-то произносят. А когда доходит до момента голосования, они голосуют "за"», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, у Евросоюза есть много рычагов давления на Словакию и Венгрию.

«Они экономически зависят от содействия Евросоюза и Фонда солидарности ЕС. И этим фондом даже Польшу прижимали, когда та чего-то говорила. Кнут используют без сомнения. Словакия всегда находится под гнетом Евросоюза», — выразил мнение политолог.

И как заверил Светов, России в нынешней ситуации не стоит рассчитывать ни на Словакию, ни на Венгрию и даже ни на Сербию.

«Их суверенитет ограничен, они входят в те структуры, где не они решают. Мы наконец пришли к пониманию того, что все эти союзы и друзья в политике — ситуативны», — заключил Светов.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп угрожает РФ пошлинами на нефть.