Бросайте офис — берите самокат: курьеры в Москве стали получать больше людей с высшим образованием

Зарплаты курьеров близки к своему пику и в скором времени должны перестать расти настолько интенсивно. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил кандидат экономических наук Александр Абрамов.

Исследователи SuperJob выяснили, что в Москве курьеры получают зарплаты на 19% больше, чем люди с высшим образованием, — 139 тысяч рублей против 105 тысяч рублей, пишет РБК. По словам Абрамова, нет ничего удивительного в том, что менее содержательная, но более интенсивная работа оплачивается больше. Кроме того, рост зарплат курьеров обеспечивает растущий сектор поставки товаров.

«Курьеры — люди, работающие довольно интенсивно и в опасной среде, потому что они добираются на самокатах и т.д. Что касается людей с высшим образованием, это сильно конкурентный сектор, очень разный с точки зрения эффективности и оплаты труда. Самое главное, что этот сектор рыночный, и человек всегда имеет возможность поменять работу, усилить интенсивность своей работы, если он считает, что мало зарабатывает», — отметил эксперт.

В условиях рыночного распределения ресурсов разница в зарплатах курьеров и людей с высшим образованием должна была исчезнуть, продолжил Абрамов. Эксперт считает, что человек с высшим образованием на хорошей работе должен получать больше, чем курьер.

По его словам, зарплаты курьеров близки к пику. С точки зрения интенсивности труда доход доставщиков достиг предела, так как у людей нет возможности разносить товары 25 часов в сутки, подчеркнул экономист. Рынок курьеров также зависит от ужесточения условий в области миграционного законодательства, общего дефицита труда.

«Сейчас наблюдается тенденция к замедлению ажиотажного спроса на труд. В итоге зарплаты курьеров не должны сильно расти, если не будет экстремального законодательства для мигрантов, что может привести к тому, что оплата труда будет расти сильнее», — заключил эксперт.

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