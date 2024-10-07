Будет еще холоднее: стал известен прогноз погоды в Москве и области на неделю

Похолодание ожидается в Москве и Подмосковье на неделе с 7 по 13 октября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он отметил, что во вторник, 8 октября, в столице и регионе ожидается облачная и дождливая погода.

«В Москве ночью +10…+12 градусов, по области +7…+12 градусов. Днем в столице +12…+14, в регионе +10…+15 градусов. Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду», — поделился эксперт с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В среду температура опустится еще сильнее, продолжил он. В Москве ожидается облачная погода, ночью возможен дождь. Температура воздуха в ночное время +3…+5 градусов.

«Днем без осадков, температура +6…+8 градусов. По области ночью также облачно, возможен небольшой дождь, а местами умеренный. Температура ночью +2…+7 градусов. Днем облачно с прояснениями и местами небольшой дождь. Температура +4…+9 градусов. Ветер северный, северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду», — добавил Ильин.

В четверг, 10 октября, в столице облачно с прояснениями, но без осадков. Температура воздуха, по словам синоптика, ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10.

«В области облачно с прояснениями, также без осадков. Ночью ожидается 0…+5 градусов, днем +5…+10. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду», — продолжил эксперт.

В последний рабочий день также ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен дождь. Температура воздуха в столице и регионе ночью составит +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, заключил Ильин.

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