Минувшей ночью Подмосковье оказалось под атакой беспилотников. Системы ПВО сбили четыре дрона, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. В результате атаки украинской армии в Воскресенске в одном из домов заживо сгорели внук с бабушкой. Что известно об инциденте — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По информации Андрея Воробьева, пожар унес жизни 76-летней женщины и ее шестилетнего внука. Губернатор выразил искренние соболезнования их близким и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

«Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жилье — окажем всю необходимую помощь и поддержку», — заверил в посте Воробьев.

Помимо человеческих потерь, в городе зафиксированы повреждения: выбиты стекла, пострадали фасады нескольких домов, нарушено уличное освещение. На месте происшествия работают экстренные службы, устраняя последствия атаки. Как пишут очевидцы в соцсетях, первый взрыв произошел ночью в районе 03:15, последующие пять еще в течение 40 минут. При этом, по словам местных жителей, дроны летели в районе Воскресенска и села Новлянское.

