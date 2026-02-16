Часы Судного дня: прорыв ледяных каналов в Антарктиде произойдет через 17 лет

Ученые бьют тревогу: Антарктида тает гораздо быстрее, чем считалось ранее, и это может обернуться катастрофой уже в ближайшие десятилетия. Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, показало, что предыдущие оценки скорости таяния базальных каналов у основания шельфового ледника были занижены почти вдвое.

Ошибка в 50%

Группа ученых под руководством Анн-Софи Зинк из Копенгагенского университета применила новый метод исследования — комбинацию радарной альтиметрии и оптических спутниковых стереоснимков. Результат оказался шокирующим: оказалось, что традиционные методы измерений недооценивали скорость таяния подледниковых каналов на 42–50 процентов. Вместо предполагаемых 4-5 метров в год лед тает со скоростью до 8 метров ежегодно.

Катастрофа приближается

Но самое пугающее — впереди. Из-за давления морской воды внутри каналов лед испытывает колоссальное напряжение. Если раньше ученые полагали, что сквозные прорывы в таких ледниках, как Пайн-Айленд или Дотсон, произойдут не раньше чем через 100 лет, то новые данные сократили этот срок в 4-5 раз. Прорывы могут случиться уже через 17–25 лет.

Цепная реакция

Последствия могут быть фатальными для всей планеты. Антарктический ледовый щит — ключевой элемент климатической системы Земли. Он отражает солнечный свет (эффект альбедо) и сдерживает подъем уровня Мирового океана. Если средняя температура вырастет на 4,5 градуса, уровень океана может подняться на 10 метров уже через 250 лет. И новые данные говорят о том, что этот процесс может пойти еще быстрее.

Ученые предупреждают: промедление в изучении этих процессов и отсутствие мер по сдерживанию глобального потепления могут привести к тому, что многие прибрежные города и целые страны окажутся под водой гораздо раньше, чем предполагали самые пессимистичные прогнозы.

