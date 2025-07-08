Четыре года тюрьмы: что грозит за сбор ягод и грибов в неположенных местах — где он разрешен

В России сбор ягод и грибов запрещен в ряде мест, среди которых заповедники. Наказание за нарушение закона может варьироваться от простого штрафа до уголовной ответственности, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык.

Эксперт подчеркнул, что собирать ягоды запрещено в организованных заповедниках, природных заказниках и на особо охраняемых территориях.

«В Москве и Подмосковье к таким заповедникам относится, например, Лосиный остров, а также различные биологические станции. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 5 тыс. рублей. Если выяснится, что ягоды собирали в большом количестве и в местах заповедников или заказников, а также будет наличие признаков промыслового сбора, возможен штраф до 1 млн рублей», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме крупного штрафа, продолжил он, возможно наказание в виде тюремного срока до четырех лет.

«Если же кто-то все-таки собирает лесные ягоды и продает их, то за незаконную продажу также предусмотрено административное наказание в виде штрафа до 4 тыс. рублей. Поэтому необходимо быть внимательным касаемо того, где вы собираете ягоды, потому что некоторые из них также могут быть занесены в Красную книгу как исчезающие виды», — добавил эксперт.

Также специалисты не рекомендуют собирать ягоды и грибы вблизи дорог, так как они могут содержать большое количество канцерогенов различного характера или, впитав углекислый газ, превратятся из лакомства в отраву и причину серьезного пищевого отравления.

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