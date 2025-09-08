Число пострадавших выросло до 20 человек, четверо погибли: кто ответственен за теракт в Иерусалиме

В Иерусалиме на перекрестке Рамот утром 8 сентября произошел теракт. Два террориста, вооруженные огнестрельным оружием, открыли огонь по пассажирам автобуса. Число пострадавших в результате нападения выросло до 20 человек. Что известно о трагедии на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как сообщает телеграм-канал Mash, боевики подошли к автобусу маршрута №62 и расстреляли его, а также другие транспортные средства. В результате нападения четыре человека погибли и 20 человек были ранены. По информации телеграм-канала SHOT, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшие были ликвидированы солдатом ЦАХАЛа, который оказался на месте происшествия, пишет издание URA.ru. Оперативно прибывшие медики эвакуировали пострадавших в больницы. Полиция классифицировала произошедшее как теракт и начала расследование. Район вокруг перекрестка Рамот был временно перекрыт для проведения следственных действий.

Согласно информации портала timesofisrael.com, террористы использовали самодельные пистолеты-пулеметы «Карло». Они производятся нелегально в токарных мастерских на Западном берегу реки Иордан. Данное оружие уже неоднократно использовалось палестинцами при совершении нападений в прошлом. Оба террориста, совершивших атаку на автобус, были ликвидированы на месте происшествия.

В результате теракта на автобусной остановке погибли четыре человека: мужчина около 50 лет и трое мужчин около 30 лет, их личности на данный момент не установлены. Фельдшеры, прибывшие на место происшествия, описывают хаотичную картину с множеством пострадавших, лежащих на обочинах дороги и тротуарах. На месте теракта наблюдаются разрушения и разбросаны осколки стекла.

Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу «Шаарей-Цедек», еще двое — в «Маунт-Скопус». Несколько человек получили легкие ранения от осколков, троим была оказана помощь на месте из-за паники.

Медицинские службы продолжают работать, эвакуируя раненых. Мотивы теракта пока неизвестны. Фельдшеры сообщают о выстрелах, которые они слышали в момент прибытия на место происшествия. Ситуация оценивается как очень тяжелая, некоторые раненые находятся в бессознательном состоянии.

