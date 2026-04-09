Что бесит в KGM: владельцы пожаловались на мультимедиа, шумку и хром, но простили все за «настоящий автомат»

Корейский бренд KGM (бывший SsangYong), дебютировавший в России осенью 2024 года, остается единственным некитайским автопроизводителем, представленным на нашем рынке официально. Пока машины поставляют из Южной Кореи, но до конца 2026 года сборку планируют наладить на калининградском «Автоторе». Корреспонденты Autonews.ru выяснили у реальных владельцев, чем привлекают и чем разочаровывают кроссоверы и внедорожники возрожденной марки.

KGM Korando: простор и минимум сенсоров

Юрий из Подмосковья, ранее владевший Hyundai Creta, долго присматривался к KGM, но смущала первоначальная стоимость. Дождавшись скидок и не потянув финансово на Torres, он остановил выбор на Korando. Проехав 12 тысяч километров, водитель хвалит просторный салон, большой багажник, умеренный аппетит к топливу и, что немаловажно, наличие официальной поддержки и гарантии. Среди недостатков Юрий назвал менее выразительную внешность по сравнению со старшей моделью, устаревшее оформление мультимедиа и посредственную шумоизоляцию, хотя критичными эти недочеты не считает.

KGM Rexton: рамный внедорожник для семьи

Алексей, называющий себя фанатом корейского автопрома, искал замену проверенным Kia Sportage и Hyundai Creta. Рынок «параллельных» машин и вторичка его разочаровали: либо конский ценник, либо «автохлам за нереальные деньги». Узнав, что KGM — наследник SsangYong, и вспомнив хвалебные отзывы тестя о надежности и неприхотливости этих машин, он прошел два тест-драйва и в 2025 году приобрел Rexton. Для семьи и активного отдыха рамный внедорожник с полным приводом оказался идеальным вариантом. Спустя почти год владения он хвалит консервативный, но просторный интерьер, огромный багажник, хорошую обзорность и наличие рамы. Недостатки скорее вкусовые: могло быть побольше опций, хромированная решетка радиатора страдает от пескоструя, а мультимедиа не блещет быстродействием.