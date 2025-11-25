Что делать, если авиакомпания потеряла багаж: памятка для пассажиров

Авиакомпании нередко забывают отправить багаж пассажира или теряют его в аэропорту. Что делать в таком случае людям, оставшимся без чемоданов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт Юридической компании Право-Сити Степан Углов.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо обратиться к представителю авиаперевозчика.

«До выхода из зала прилета подойдите к сотрудникам службы розыска багажа. Сообщите о неполучении чемодана и оформите заявление — именно на его основании начинается официальный розыск. Подготовьте паспорт, авиабилет, посадочный талон и багажную квитанцию. Уточните, какие документы сохранить для получения багажа или подачи претензии», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если багаж не доставлен из-за границы, необходимо понимать, что утерянный багаж автоматически считается несопровождаемым, поэтому требуется обязательное заполнение пассажирской таможенной декларации в двух экземплярах.

«Один экземпляр остается в таможенном органе, второй — у представителя перевозчика. Заполнение декларации необходимо, чтобы авиакомпания могла впоследствии доставить вам найденный багаж. Без нее возможны сложности, включая необходимость уплаты таможенных платежей. Перевозчик осуществляет поиск в течение 21 дня с момента вашего заявления о неполучении багажа», — добавил Углов.

Если багаж найден, авиакомпания уведомит вас и бесплатно доставит багаж в указанный аэропорт либо по адресу пассажира.

«Если багаж не найден, то после истечения 21 дня багаж признается утраченным. Вы можете подать письменную претензию к авиаперевозчику и требовать возмещения стоимости багажа в пределах, установленных законодательством и международными договорами. В любом случае — нашли багаж или признали утраченным — вы вправе требовать компенсацию морального вреда от авиаперевозчика», — заключил юрист.

