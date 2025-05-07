Что говорил Путин: главные интервью президента российским и западным журналистам за последние годы

Владимир Путин впервые вступил в должность президента РФ 25 лет назад — 7 мая 2000 года. За это время он дал десятки интервью, как российским, так и зарубежным журналистам. В них глава государства делился взглядами на внешнюю политику, экономику, безопасность и ключевые события в истории страны. Подборка самых знаковых бесед — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Интервью с Такером Карлсоном

6 февраля 2024 года Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Это было первое интервью российского лидера западному журналисту с начала специальной военной операции на Украине. В беседе обсуждались причины конфликта на Украине, отношения России с Западом, исторические аспекты российско-украинских отношений и другие актуальные темы.

В начале интервью Путин представил Карлсону папку с копиями исторических документов, включая письма Богдана Хмельницкого, чтобы подчеркнуть историческую связь Украины с Россией. Он также рассказал о своей поездке в 1980-х годах через западные регионы Украины, где отметил присутствие венгерской культуры, что, по его мнению, свидетельствует о сложной этнической истории региона. Кроме того, Путин заявил, что США используют доллар как инструмент санкционного давления, что подрывает доверие к американской валюте и способствует переходу к расчетам в национальных валютах.

Интервью с Дмитрием Киселевым

В марте 2024 года президент России дал интервью для телеканала «Россия 1» и РИА Новости. В ходе беседы журналист Дмитрий Киселев задавал вопросы о безопасности России, отношениях с Финляндией и Швецией после их вступления в НАТО, готовности России к ядерной войне и других актуальных темах.

В рамках интервью Путин отметил рост российской экономики, подчеркнув, что по паритету покупательной способности Россия обогнала Германию и заняла пятое место среди крупнейших экономик мира. Он также подчеркнул необходимость повышения производительности труда и внедрения инноваций для дальнейшего развития страны.

Фото: [ kremlin.ru ]

Встреча с главами мировых информагентств

6 июня 2024 года Владимир Путин встретился с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе встречи обсуждались отношения России с Азербайджаном, Белоруссией и Казахстаном, вопросы безопасности, экономического сотрудничества и другие международные темы.

Интервью с Армином Вольфом

Перед визитом в Австрию в июне 2018 года Владимир Путин дал интервью журналисту австрийской телерадиокомпании ORF Армину Вольфу. Обсуждались вопросы внутренней и внешней политики России, включая ситуацию на Украине, отношения с Западом и другие актуальные темы.

Интервью с Крисом Уоллесом

После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года Владимир Путин дал интервью ведущему американского телеканала Fox News Крису Уоллесу. В беседе обсуждались итоги саммита, вопросы контроля над ядерным вооружением, ситуация на Украине и другие международные темы.

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