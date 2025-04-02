Что известно о 146 российских олигархах, вошедших в список Forbes

Forbes опубликовал 39-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира, куда вошли и миллиардеры из России — рекордное количество. Если в 2024 году число россиян в списке Forbes выросло с 110 до 125, то в 2025-м и вовсе достигло 146 человек. Новичками рейтинга стали 15 российских олигархов, 10 человек вернулись в список, а четверо, наоборот, покинули его. Что известно о самых богатых людях России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Богатейшие среди богатых

Лидером списка Forbes среди россиян вновь стал акционер «Лукойла» Вагит Алекперов с общим состоянием 28,7 млрд долларов, заработанным на нефти и инвестициях. Он уже второй год занимает первое место рейтинга среди соотечественников. В 2022 году Алекперов ушел с поста президента «Лукойла» после того, как Великобритания ввела санкции против него.

Ранее несколько раз взять лидерство удавалось только пяти миллиардерам — Владимиру Лисину (четыре раза), Роману Абрамовичу, Алишеру Усманову и Леониду Михельсону (по три раза), Владимиру Потанину (два раза). Примечательно, что в 2025 году 24 российских миллиардера перестали упоминаться как россияне, среди них Усманов, он указан как миллиардер из Узбекистана.

Вторым богатейшим человеком России в 2025 году стал совладелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием 28,6 млрд долларов, построенным на черной металлургии, золоте и машиностроении. Мордашов, как и Алекперов, находится под санкциями. Первыми в санкционные списки олигарха внесли власти ЕС и Британии, позже бизнесмен и его семья попали под санкции США.

Акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон занял третье место среди самых богатых россиян, его состояние составляет 28,4 млрд долларов. Миллиардер находится под санкциями Австралии, Великобритании, Канады. Дочь Михельсона Виктория владеет 2,3% акций «Новатэка», Домом культуры «ГЭС-2» и расположенным рядом кинотеатром «Ударник». Четвертую строчку рейтинга с состоянием 26,5 млрд долларов занял владелец НЛМК и Первой портовой компании Владимир Лисин. Следом за ним разместился акционер ГМК «Норильский никель» и Т-Банка Владимир Потанин с состоянием 24,4 млрд долларов.

В десятку самых богатых людей России также вошли акционер «Новатэка», «Сибура» «Стройтрансгаза» и «Трансойла» Геннадий Тимченко (23,3 млрд долларов), Андрей Мельниченко и семья — пассивные бенефициары трастов, владеющих акциями производителя удобрения «Еврохим» и угольной компании СУЭК (17,4 млрд долларов), создатель мессенджера Telegram Павел Дуров (17,1 млрд долларов), основной акционер USM Алишер Усманов (16,7 млрд долларов) и Сулейман Керимов с семьей (16,4 млрд долларов).

Фото: [ youtube.com/Tucker Carlson ]

Новые лица

Список Forbes в 2025 году пополнили 15 россиян, которые ранее не входили в рейтинг. Среди них основатель фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния (2,1 млрд долларов), генеральный директор компании «Эльгауголь» Александр Исаев (1,3 млрд долларов), основатели и совладельцы агропромышленного холдинга «Мираторг» Александр Линник и Виктор Линник (по 1,3 млрд долларов), основатель и совладелец компании «1С» Борис Нуралиев (1,3 млрд долларов), председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев и семья (1,3 млрд долларов), председатель совета директоров группы компаний ФСК Владимир Воронин (1,3 млрд долларов), глава Федерации шахмат России (ФШР), бывший акционер Globaltrans Андрей Филатов (1,2 млрд долларов) и его партнеры по бизнесу, бывшие акционеры Globaltrans Никита Мишин и Константин Николаев (по 1,2 млрд долларов).

С состоянием по 1,1 млрд долларов в список самых богатых людей России вошли владелец группы ЕСН, инвестор в энергетику, телекоммуникации и медиа Григорий Березкин, сооснователь и совладелец группы компаний «Орими» (бренды Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», Jardin и др.) Александр Евневич и семья, основатель и основной акционер транспортной группы «Новотранс» Константин Гончаров и семья, председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра, председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод», бывший акционер «Сибуглемета» и «Уралкалия» Анатолий Скуров.

Перечень женщин-миллиардеров среди россиянок пополнили Людмила Коган (1,3 млрд долларов), которой по наследству после смерти супруга Владимира Когана перешли около 81,8% акций банка «Уралсиб», и экс-глава сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» Татьяна Володина (1,1 млрд долларов).

Фото: [ официальный сайт Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета ]

Ранее стало известно, что в России возобновляется ограничение полной стоимости кредита.