Что можно и нельзя делать в день Иова-горошника: народные приметы и запреты на 19 мая

Праведного Иова Многострадального вспоминает православная церковь 19 мая. В народном календаре он известен как Иов-горошник. О том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Иов Многострадальный — персонаж ветхозаветной Книги Иова. Его история — это притча о страданиях праведника, не заслужившего их. Согласно библейскому повествованию, Иов был богатым и благочестивым человеком, живущим на земле Уц. Он был примером добродетели, богобоязненности и праведности. Однако Сатана, завидуя его благополучию, усомнился в искренности его веры, утверждая, что Иов почитает Бога лишь из-за ниспосланных ему благ.

Чтобы доказать обратное, Бог допустил Сатане испытать Иова. В одночасье Иов потерял все свое имущество, скот, детей. Он был поражен страшной болезнью, покрывшей его тело гноящимися язвами. Друзья Иова, придя утешить его, вместо этого стали упрекать его в грехах, полагая, что его страдания — это кара за неправедную жизнь.

Иов, несмотря на невыносимые мучения, не отрекся от Бога. Он задавал вопросы, сомневался, роптал, но не терял веры в божественную справедливость. В конце концов, Бог явился Иову, помиловал его, исцелил его от болезни, вернул ему богатство вдвойне и даровал новых детей.

В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные его памяти. В народе 19 мая считается днем терпения и стойкости. Люди молятся Иову об укреплении духа, помощи в преодолении трудностей и болезней. Нельзя бездельничать в этот день, ругаться с близкими и сеять утром горох.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Нет росинок поутру — погода переменится;

Утром большая роса — к хорошей погоде;

Осы строят гнезда в открытых местах — к сырому лету;

На кленах появились сережки — можно сеять свеклу, а если сок капает без остановки из обломанной ветки — будет ясно;

Пузыри на воде во время тихого дождя большие — дождь затянется;

Поднимающийся после рассвета туман — к малооблачной погоде без осадков;

Плохой приметой считается поругаться с близкими в этот день, так как сулит неприятности в семье;

Нельзя бездельничать, чтобы не заболеть;

Никогда утром не сеяли горох, так как считалось, что его склюют воробьи;

Хозяйки старались высадить огурцы в «теплые грядки» и парники, так как считалось, что эта партия урожая пойдет на засолку.

Именины в этот день отмечают: Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва и Ян.

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