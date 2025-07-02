Что не делали 3 июля, чтобы не испортить волосы: народные приметы в день Мефодия Перепелятника

Православная церковь 3 июля вспоминает священномученика Мефодия. В народе дата известна как Мефодий Перепелятник. Подробнее о приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Мефодий родился в III веке и еще в юности посвятил себя служению Богу. Приняв сан епископа в Патарах (Ликия), он проявил себя не только как мудрый пастырь, но и как талантливый богослов и писатель. Он боролся с ересями и проповедовал Евангелие. В период гонений при императоре Диоклетиане Мефодий был схвачен язычниками и после жестоких пыток обезглавлен в 312 году.

В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные его памяти, читаются акафисты и молитвы. Верующие просят святого Мефодия о помощи в борьбе с ересями и заблуждениями, а также об укреплении в православной вере. Считается, что нельзя пересчитывать отложенные деньги 3 июля, чтобы не было проблем с финансами. Также нельзя портить паутину.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Высокие облака — дождя не будет;

Ветра нет, а лес шумит — к дождю;

Сом всплывает с глубины перед ненастьем и, возможно, грозой;

Гром гремит часто и медленно — к грозе;

Лягушки расквакались — перед дождем;

Перед засухой пчелы становятся злее и чаще жалят;

Много паутины — к хорошей охоте;

Перепелка закричала — к дождю;

Сова ухает на крыше дома — к пожару;

Встретить белую перепелку — к удаче;

Звонкое эхо в лесу — к хорошей погоде;

Большие жабы в траве — к хорошему урожаю;

Плохая примета — пересчитывать отложенные деньги, так как ждут непредвиденные траты;

Не выкидывали еду в мусорное ведро, а отдавали животным;

Девушки не плели косы 3 июля, чтобы не испортить волосы;

Нельзя трогать и портить паутины, так как будут финансовые трудности.

Именины в этот день празднуют: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна и Римма.

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