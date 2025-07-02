Что не делали 3 июля, чтобы не испортить волосы: народные приметы в день Мефодия Перепелятника
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 3 июля вспоминает священномученика Мефодия. В народе дата известна как Мефодий Перепелятник. Подробнее о приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Мефодий родился в III веке и еще в юности посвятил себя служению Богу. Приняв сан епископа в Патарах (Ликия), он проявил себя не только как мудрый пастырь, но и как талантливый богослов и писатель. Он боролся с ересями и проповедовал Евангелие. В период гонений при императоре Диоклетиане Мефодий был схвачен язычниками и после жестоких пыток обезглавлен в 312 году.
В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные его памяти, читаются акафисты и молитвы. Верующие просят святого Мефодия о помощи в борьбе с ересями и заблуждениями, а также об укреплении в православной вере. Считается, что нельзя пересчитывать отложенные деньги 3 июля, чтобы не было проблем с финансами. Также нельзя портить паутину.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Высокие облака — дождя не будет;
- Ветра нет, а лес шумит — к дождю;
- Сом всплывает с глубины перед ненастьем и, возможно, грозой;
- Гром гремит часто и медленно — к грозе;
- Лягушки расквакались — перед дождем;
- Перед засухой пчелы становятся злее и чаще жалят;
- Много паутины — к хорошей охоте;
- Перепелка закричала — к дождю;
- Сова ухает на крыше дома — к пожару;
- Встретить белую перепелку — к удаче;
- Звонкое эхо в лесу — к хорошей погоде;
- Большие жабы в траве — к хорошему урожаю;
- Плохая примета — пересчитывать отложенные деньги, так как ждут непредвиденные траты;
- Не выкидывали еду в мусорное ведро, а отдавали животным;
- Девушки не плели косы 3 июля, чтобы не испортить волосы;
- Нельзя трогать и портить паутины, так как будут финансовые трудности.
Именины в этот день празднуют: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна и Римма.
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