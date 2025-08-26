Что церковь отмечает в сентябре: четыре главных православных праздника

В сентябре 2025 года отмечается четыре больших православных праздника: Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, а также день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Подробнее об истории, традициях и обычаях каждого из них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Этот день посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя (Предтечи), который был обезглавлен по приказу царя Ирода и отмечается 11 сентября. Иоанн обличал Ирода за его брак с Иродиадой, женой собственного брата, что противоречило еврейским законам. Подстрекаемая своей дочерью Саломией, Иродиада потребовала от Ирода голову Иоанна в качестве платы за танец Саломеи на пиру.

В этот день соблюдается строгий пост в память о смерти Иоанна. Верующие обычно отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы и растительного масла. В церквях проводятся богослужения, посвященные памяти Иоанна Крестителя. Считается, что не следует употреблять в пищу круглые продукты, напоминающие голову (например, арбузы, яблоки), а также пользоваться ножом или другими острыми предметами. Многие верующие подают милостыню нуждающимся в память о Иоанне.

Рождество Пресвятой Богородицы

Праздник установлен в честь рождения Девы Марии, матери Иисуса Христа. Он отмечается 21 сентября. Согласно преданию, родители Марии, праведные Иоаким и Анна, долгое время были бездетны и скорбели об этом. После долгих молитв им явился ангел и возвестил о рождении дочери, через которую будет даровано спасение миру.

В этот день в церквях совершаются торжественные богослужения, посвященные Рождеству Богородицы. Люди верят, что молитва в этот день имеет особую силу. Принято помогать нуждающимся и совершать добрые дела. В некоторых семьях устраивают праздничные обеды и проводят время вместе.

Воздвижение Креста Господня

Праздник Воздвижения Креста Господня установлен в память о двух событиях: обретении Креста, на котором был распят Иисус Христос, и возвращении Креста из персидского плена. Он отмечается 27 сентября. Согласно преданию, Крест был найден в IV веке равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме. В VII веке Крест был захвачен персами и увезен в плен, но позже возвращен в Иерусалим императором Ираклием.

В церквях в этот день совершаются особые богослужения, во время которых священник поднимает (воздвигает) Крест для поклонения верующим, соблюдается однодневный пост в память о страданиях Христа на Кресте. В старину люди верили, что в этот день можно освятить различные предметы, чтобы они служили оберегами от зла. Также считается, что в этот день не следует начинать важные дела.

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови

День посвящен памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, живших во II веке в Риме. Праздник отмечается 30 сентября. Император Адриан потребовал от них отречения от христианской веры, но они отказались. За свою веру они были подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Мать София, наблюдая за страданиями своих дочерей, также скончалась от горя.

В церквях в этот день совершаются богослужения в память о святых мученицах, а женщины, носящие имена Вера, Надежда, Любовь и София, отмечают свои именины. Принято 30 сентября поздравлять женщин с этими именами и желать им здоровья, счастья и любви. Люди молятся святым мученицам, прося у них помощи и защиты.

