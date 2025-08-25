Не только сбор урожая: что обязательно нужно сделать в огороде в последнюю неделю августа

В последнюю неделю августа огород требует особого внимания, чтобы подготовиться к осени и обеспечить хороший урожай в следующем году. Это время сбора последних плодов, подготовки почвы и закладки основ для будущего сезона. Что именно необходимо сделать в огороде в последнюю неделю августа, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

По словам эксперта, прежде всего в это время важно завершить сбор урожая всех созревающих овощей и фруктов.

«То, что не успело вызреть на корню, можно собрать и дозаривать в помещении. Обрежьте увядшие листья и побеги у плодовых растений, чтобы направить оставшиеся силы на созревание последних плодов. После сбора урожая необходимо очистить грядки от растительных остатков: ботвы, сорняков, опавших листьев. Это поможет предотвратить распространение болезней и вредителей в почве», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Рекомендуется перекопать освободившиеся грядки, внося органические удобрения, такие как компост или перегной. Это улучшит структуру почвы и обогатит ее питательными веществами, добавила садовод.

«Август — хорошее время для посева сидератов, таких как рожь, овес или горчица. Они не только обогатят почву органическими веществами, но и подавят рост сорняков, а также улучшат структуру почвы. Проверьте состояние многолетних растений, таких как клубника, малина, смородина. Удалите старые или поврежденные побеги, подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями, чтобы помочь им подготовиться к зиме», — продолжила эксперт.

Не следует забывать и про подготовку к зиме теплиц и парников. Необходимо очистить их от растительных остатков, вымыть стекла или пленку, продезинфицировать почву.

«Это поможет предотвратить распространение болезней и вредителей в следующем сезоне. Следует помнить, что август — это время активной работы на огороде, которое позволит правильно завершить текущий сезон и заложить основу для будущего урожая», — заключила садовод.

