Что творит Гагарина? Как певица портит будущее дочери, унижая бывшего мужа

Сложный характер певицы Полины Гагариной и ее «шутки» над бывшем мужем Дмитрием Исхаковым могут негативно сказаться на будущем их общей дочери Мии, которой совсем скоро исполнится 9 лет. Девочка рискует перенять неуважительное отношение матери к мужчинам или, наоборот, будет искать партнера-абьюзера. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

Гагарина смутила поклонников едкими комментариями в соцсетях бывшего мужа Исхакова. Накануне Дмитрий пожаловался в видео, что его никогда не называли ласковыми словами, на что Полина написала довольно грубое: «Че врешь?». Кроме того, в собственный блог певица выложила ролик о том, что все женщины с ее именем — абьюзеры.

Как считает психолог Абравитова, подобный «юмор» от Гагариной уже не удивит никого — многим знаком капризный и сложный характер певицы. Однако на будущем общей дочери певицы и фотографа Исхакова неоднозначные отношения между родителями могут оставить тяжелый след.

«На ребенке отражается абсолютно все, что касается внутрисемейных отношений, отношений между папой и мамой, между самыми близкими родственниками, которые ребенка окружают. Конечно, из этого формируется отношение и к жизни, и к себе, и к противоположному полу», — объяснила эксперт.

Абравитова отметила, что поклонники не знают, как Гагарина и Исхаков общались в семье — без зрителей. Психолог не стала исключать, что и отец Мии может не уступать певице в строптивости. Но по той ситуации и поведению, которые сегодня наблюдает вся страна, можно сделать вывод, что у девочки формируется уничижительное отношение к противоположному полу в будущем: не на равных, сверху вниз, даже с некой издевкой, добавила специалист.

«Чтобы сформировалось истинно правильное отношение к противоположному полу, должно быть и уважение в семье, и внимательность, и вежливость. То, что мы видим, с точки зрения ребенка, просто недопустимо. Потому что идет активное формирование — и не просто внутри семьи, а выплеснутое наружу: „Все должны это видеть, все должны это читать, понимать: кто твой папа?“», — продолжила психолог.

Фото: [ t.me/gagara1987official ]

При этом публичное неуважение Гагариной к бывшему мужу может отыграться на дочери и в обратную сторону. Как заявила Абравитова, дети являются частью родителей, бессознательно «продолжают» их. Дочка певицы может перенести униженное состояние отца, над которым можно подшутить, на себя, что сформирует заниженную самооценку у девочки, допустила эксперт.

«Может пойти и нанесение себе вреда, и бессознательный поиск партнера, который будет унижать, поиск абьюзивных отношений. Это бессознательная вещь, но те кирпичики, из которых сложен ребенок, конечно, влекут его по таким дорожкам», — считает психолог.

Девочка формируется в направлении неправильного взаимоотношениями с мужчинами и отношения к противоположному полу, заключила специалист.

