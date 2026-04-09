«Обязательно обвал»: как нервный срыв может сказаться на карьере и жизни певицы MARGO

Певица MARGO (Маргарита Овсянникова) призналась, что пропала из шоу-бизнеса из-за нервного срыва, в борьбе с которым месяц жила без телефона. Повторение нервных срывов несет за собой огромные риски и может закончиться трагедией, если не подходить к лечению правильно, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова. По ее словам, MARGO недостаточно взять паузу в работе — певице необходима помощь грамотных специалистов.

MARGO призналась, что ей было очень страшно и плохо. Певица оправлялась от нервного срыва, поэтому пропала с радаров поклонников.

«Я месяц жила без телефонов. Было очень плохо, страшно, я думала, что умру. Но я жива! Я переработала, из-за недосыпа случилось перенапряжение, очень долго я восстанавливалась. Я чувствую себя лучше, но сегодня решила не выступать, потому что, как сказали профессионалы, посттравматический синдром присутствует. А я не хочу выйти и расплакаться. Единственное, что мне помогло — я много ходила пешком. Это помогло выйти из того ужасного состояния», — поделилась она на премии «Жара».

Как отметила психолог Абравитова, MARGO приняла мудрое решение — пауза от выступлений переформатирует певицу. Однако только отдыха недостаточно, чтобы забыть о нервном срыве, к решению проблемы должны быть подключены специалисты.

«Потому что в таких состояниях — выгорания, перенапряжения, нервного срыва — можно, конечно, продержаться какое-то время на пике, но потом будет обязательно обвал. Чтобы этого не случилось нужна очень правильная, очень тонкая поддержка. Тогда можно оставаться на сцене, на эстраде, в шоу-бизнесе вообще всю жизнь, если правильно подойти к этому вопросу», — пояснила эксперт.

Если Овсянникова быстро решит, что переключилась и уже может выступать, то рецидив весьма вероятен, отметила психолог. Как объяснила Абравитова, певица, дойдя до определенной точки, будет уходить в пике — уходить в срыв. И наступит момент, когда сил подняться уже не будет.

При этом специалист не считает, что MARGO нужно завершать музыкальную карьеру и заниматься только бизнесом. Ведь если концерты — ее путь самореализации, артистке будет не хватать сцены. Однако повторение нервных срывов несет в себе огромные риски, особенно если надеться только на собственные силы.

«Худший сценарий мы все знаем: кто-то заканчивает жизнь самоубийством, кто-то сходит с ума и попадает в специализированные заведения, кто-то уходит в алкоголь, кто-то в наркотики, потому что все ищут какого-то допинга, чтобы выжить. Вопрос очень тонкий, у каждого свой путь. Но умный человек, тот, кто ценит себя, любит, хочет выступать и реализовываться, конечно, пойдет путем, в котором будут присутствовать специалисты с очень правильной, тонко выверенной помощью. Этого стесняться не надо, если мы посмотрим на современный мир — у многих артистов, которые достигли успеха, есть свой психоаналитик, психотерапевт, психиатр, никто уже не стесняется говорить об этом. Это очень правильно», — заключила Абравитова.

Неожиданной новостью на неделе рунет шокировала сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой — Анна. Девушка заявила о беременности, при этом свадьбы не было. Эксперты допускают, что избранник Анны в будущем легче сможет оставить ее одну с ребенком, если штампа в паспорте не будет. Что известно об отце малыша — в материале.