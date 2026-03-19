«Чушь собачья»: Пудовкин жестко ответил на сообщения о бегстве зрителей с концерта Долиной

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин выступил с опровержением информации о том, что часть публики демонстративно покинула зал во время концерта певицы в Санкт-Петербурге. Свой комментарий он дал изданию « Абзац ».

Накануне в Telegram-каналах распространилась новость о том, что более 50 человек ушли с выступления Долиной на джазовом фестивале сразу после ее появления на сцене. Пудовкин категорически отверг эту версию.

«Не читайте глупости и чушь собачью. Люди пели на бис 20 минут», — сообщил представитель певицы.

Он подчеркнул, что в достоверности его слов легко убедиться, посмотрев видео, на которых «все четко видно». В подтверждение своих слов Пудовкин предоставил изданию запись, на которой одна из зрительниц вручает Ларисе Долиной букет цветов — жест, явно свидетельствующий о теплом приеме.

Таким образом, по версии команды артистки, никакого скандального демарша не было, а выступление прошло в привычной доброжелательной атмосфере с восторженной реакцией публики.