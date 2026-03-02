Crocs запретили, очередь за пижамами: как шутка американцев переросла в национальный скандал

В американской авиационной среде разразился нешуточный скандал, который вскрыл давний конфликт между личным комфортом пассажиров и общественными нормами приличия. Все началось с, казалось бы, безобидной шутки, передает «Турпром».

Международный аэропорт Тампы во Флориде опубликовал в соцсетях провокационный пост, в котором заявил, что после «успешной борьбы с кроссовками Crocs» настала очередь пижам.

«Безумие должно прекратиться сегодня. Движение начинается сейчас», — гласило сообщение, собравшее более 5,7 миллиона просмотров и вызвавшее бурную дискуссию о том, как должен выглядеть пассажир в аэропорту.

Хотя позже представители аэропорта пояснили, что это была лишь шутка, часть их давней традиции троллить пассажиров, она попала в нерв времени. Всего несколькими месяцами ранее министр транспорта США Шон Даффи запустил кампанию «Золотой век путешествий начинается с тебя», призвав американцев вернуть вежливость и элегантность в аэропорты. Чиновник прямо упоминал, что не стоит приходить на рейс в тапочках и пижамах. Сам Даффи отреагировал на пост аэропорта гифкой с актером из сериала «Офис» и одобрительным возгласом «Yes!».

Реакция публики мгновенно разделилась. Одни поддержали идею: «Честно, с возрастом я согласна. Сегодня утром в терминале была в шоке от людей в пижамах».

Другие возмутились: «Придется вырывать мою пижаму и Crocs из моих холодных мертвых рук».

Критики указывали, что кампания министра романтизирует эпоху, которой никогда не существовало: в 1950-х летать было приятнее лишь потому, что это было дорого и доступно немногим, а сами перелеты были куда опаснее.

На этом фоне статистика выглядит тревожно: с 2021 года зафиксировано 13 800 инцидентов с буйными пассажирами, а с 2019-го количество случаев неадекватного поведения на борту выросло на 400%. Однако эксперты сомневаются, что запрет на пижамы решит проблему, ведь настоящие причины — теснота в салонах, задержки, стресс и отношение авиакомпаний к пассажирам как к товару.

Пока никаких официальных запретов не введено. В аэропорту Тампы подчеркнули: «Мы призываем наших пассажиров путешествовать комфортно и ценим наших верных подписчиков, которым нравится наш онлайн-юмор».

Дискуссия же о том, стоит ли летать в том, в чем спишь, только набирает обороты.