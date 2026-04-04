Конец среднего образования: в Томской области массово закрыли 10-11 классы

В Шегарском районе обсуждается радикальный проект по ликвидации старших классов в сельских школах, что вынудит выпускников девятых классов продолжать обучение в колледжах или переезжать в другие населенные пункты, пишет МК.

Власти Шегарского района Томской области рассматривают возможность полной реорганизации местной системы просвещения. Согласно предварительным планам, озвученным представителями родительского сообщества и руководителями образовательных организаций, учебные заведения в сельской местности могут лишиться 10 и 11 классов. Это означает, что после завершения основной школы подросткам придется либо осваивать рабочие специальности в техникумах, либо искать возможность завершить среднее образование в городских округах, где сохранятся старшие ступени обучения.

Причины кадрового кризиса в сельских школах

Основным фактором для принятия столь жестких мер стал критический недостаток квалифицированных педагогических кадров. Информационные источники указывают на невозможность укомплектовать штаты учителями-предметниками, способными вести профильную подготовку старшеклассников. Найти преподавателей физики, математики и филологических дисциплин для работы в деревнях практически не представляется возможным. Администрация района планирует сохранить школы лишь в формате девятилетнего цикла, чтобы минимизировать нагрузку на оставшийся персонал и избежать полного закрытия учебных заведений.

Масштаб проблемы и экспертные оценки

Ситуация в сибирском регионе отражает общероссийскую тенденцию глубокого кадрового дефицита в образовательной сфере. По мнению руководителя профильного профсоюза Дмитрия Казакова, нехватка специалистов в стране исчисляется сотнями тысяч человек. Эксперт утверждает, что главными причинами оттока кадров остаются несоответствие уровня оплаты труда колоссальным нагрузкам, постоянное психологическое давление и избыточная бюрократизация процесса. Официальное подтверждение реформы в Шегарском районе ожидается в конце апреля 2026 года, когда чиновники завершат подготовку всей юридической базы.